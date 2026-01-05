En ce moment Le Chat Léman
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Louise et Raphaël… Le palmarès des prénoms donnés en 2025

Société. La Ville de Caen a publié son palmarès des prénoms les plus donnés en 2025. Découvrez le podium.

Publié le 05/01/2026 à 15h42 - Par Lilian Fermin
Caen. Louise et Raphaël… Le palmarès des prénoms donnés en 2025
Comment s'appellent les bébés caennais de 2025 ? - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Comme il est de coutume, la municipalité de Caen a publié ce lundi 5 janvier le palmarès des prénoms les plus donnés en 2025. La commune a connu 4 484 naissances durant cette année.

Chez les filles, ce sont les Louise qui montent sur la première place du podium, comme en 2024. Au total, 38 jeunes Caennaises portent ce nom. Jade suit avec 32 naissances, puis 30 Adèle. D'autres prénoms en vogue composent le top 10 : Ambre, Rose, Alice, Juliette, Alba, Emma et Romy.

Chez les garçons, les 51 Gabriel s'imposent de justesse devant les 49 Raphaël, détrôné cette année. Le fossé est grand devant les deux noms qui sont troisièmes ex aequo : 33 Jules et Marceau. Ensuite, on retrouve les Maël, Sacha, Léo, Arthur, Léon et Louis.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise fauteuil toilette
Chaise fauteuil toilette Creil (60100) 60€ Découvrir
Poêle aluminium Ingenio 22cm
Poêle aluminium Ingenio 22cm Talence (33400) 15€ Découvrir
1 radiateur électrique 1500w
1 radiateur électrique 1500w Orignolles (17210) 100€ Découvrir
2 radiateurs électriques 2000w
2 radiateurs électriques 2000w Orignolles (17210) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Louise et Raphaël… Le palmarès des prénoms donnés en 2025
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple