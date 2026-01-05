Caen. Louise et Raphaël… Le palmarès des prénoms donnés en 2025

Comme il est de coutume, la municipalité de Caen a publié ce lundi 5 janvier le palmarès des prénoms les plus donnés en 2025. La commune a connu 4 484 naissances durant cette année.

Chez les filles, ce sont les Louise qui montent sur la première place du podium, comme en 2024. Au total, 38 jeunes Caennaises portent ce nom. Jade suit avec 32 naissances, puis 30 Adèle. D'autres prénoms en vogue composent le top 10 : Ambre, Rose, Alice, Juliette, Alba, Emma et Romy.

Chez les garçons, les 51 Gabriel s'imposent de justesse devant les 49 Raphaël, détrôné cette année. Le fossé est grand devant les deux noms qui sont troisièmes ex aequo : 33 Jules et Marceau. Ensuite, on retrouve les Maël, Sacha, Léo, Arthur, Léon et Louis.