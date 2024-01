Calvados. Raphaël, Louise, Jules… Quels sont les prénoms les plus donnés en 2023 ?

Originalité ou simplicité ? Les parents ont-ils été inspirés en 2023 pour le prénom de leurs enfants ? Comme chaque année, Tendance Ouest fait le bilan des prénoms les plus donnés l'an passé.

A Caen et Bayeux, c'est Jules qui arrive en tête des prénoms masculins les plus donnés, respectivement 38 fois et 7 fois. A Caen, on complète le palmarès des prénoms de garçon avec 34 petits Raphaël, 33 Marceau, 32 Sacha et 31 Louis. Certains prénoms que l'on retrouvait déjà dans le Top 5 dans l'an passé.

Du côté des petites filles, Louise qui était en deuxième position en 2022 prend la première marche du podium en 2023. Ce prénom a été donné 35 fois à Caen. Les Ambre prennent la deuxième place avec 34 petites filles nommées ainsi l'an passé. Alma, Jade et Juliette complètent le classement.

Raphaël en tête à Lisieux

A Bayeux, le prénom Jules est suivi de très près par Raphaël, donné 6 fois, et Marceau, 5 fois. Du côté des filles, c'est Jade, donné 6 fois, qui prend la tête devant Alice et Adèle, donnés cinq fois chacun.

Au total à Bayeux, il y a eu 393 naissances en 2023 : 188 garçons et 205 filles.

Enfin, à Lisieux, c'est Raphaël qui arrive en tête du classement, donné 16 fois, suivi de Maël, Gabin et Sacha. Du côté des petites filles, on retrouve deux prénoms ex aequo, donnés 14 fois : Alba et Louise. Victoire, prend la troisième place.

