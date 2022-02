Calvados. Quel bilan pour les Equidays édition 2019 ?

Le Conseil départemental du Calvados n'avait plus organisé ce rendez-vous depuis six ans. Le retour des Equidays, la grande fête du cheval, a été un succès : du mercredi 23 au dimanche 27 octobre 2019, environ 18 000 personnes ont profité des animations du village itinérant, la nouveauté de cette nouvelle édition. Ils étaient notamment environ 4 500 pour le coup d'envoi, au château de Caen, le mercredi après-midi.

Rendez-vous en 2021

Le village a ensuite fait étape à Lisieux, Falaise, Vire et Bayeux, avec notamment une grande parade de la compagnie Korbo et les spectacles de l'Art est Cabré. Cette dernière a d'ailleurs proposé des représentations supplémentaires à Vire et Bayeux, avec des chevaux grimés en dragons, pour compenser le forfait du voltigeur Pierre Fleury. Une soixantaine d'événements étaient également organisés sur tout le territoire, comme des visites d'hippodrome, des expositions, des randonnées, des visites de haras.

Pour la prochaine édition des Equidays, il faudra désormais patienter : rendez-vous en 2021.

