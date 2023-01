Calvados. Léo, Alba, Sacha… Découvrez les prénoms les plus donnés en 2022

Choisir un nom pour son enfant n'est pas chose aisée. Certains veulent sortir des sentiers battus, quand d'autres préfèrent la simplicité. Quoi qu'il en soit, chaque année, certains prénoms ont la cote. Alors, quels ont été les prénoms les plus donnés en 2022 dans le Calvados ?

À Bayeux, chez les garçons, Malo et Arthur arrivent en tête. Ils ont tous deux été donnés cinq fois. Ils sont suivis de près par Timéo, Sacha, Raphaël, Nino et Marius, donnés chacun quatre fois.

Pour les filles, c'est le prénom Ambre qui arrive en tête, avec huit petites filles nommées ainsi, suivi d'Emma et Alba, donnés six fois chacun, puis Rose, cinq fois.

Léo en tête à Lisieux

À Lisieux, le prénom Léo a été donné à 17 reprises au cours de l'année 2022, devant Maël, Louis, Paul, Sacha, Jules et Raphaël. Chez les filles, Ambre et Louise sont ex aequo et ont été donnés 15 fois. Arrivent ensuite Victoire et Alba.

À Caen, les prénoms qui ont eu le plus la cote en 2022 n'ont pas encore été dévoilés.

