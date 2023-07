Normandie. Découvrez les prénoms les plus donnés pour chaque département en 2022

L'Insee a publié mardi 4 juillet le classement des prénoms les plus donnés en France en 2022. A l'échelle nationale, les prénoms féminins qui ont remporté le plus grand succès sont Jade, Louise et Ambre. Côté garçons, Gabriel, Léo et Raphaël ont eu particulièrement la côte l'an dernier.

Les prénoms les plus donnés en Normandie en 2022 par département

La Normandie suit-elle la tendance nationale ? Pour les filles, le prénom Ambre a été le plus donné dans les cinq départements de Normandie, tandis que pour les garçons, Gabriel et Jules ont rencontré un franc succès.

En Seine-Maritime, les prénoms les plus donnés pour les filles (de la première place à la 10e place) sont Louise, Ambre, Jade, Alba, Rose, Alice, Romy, Léna, Emma et Victoire. Pour les garçons, les prénoms Léo, Gabriel, Maël, Raphaël, Gabin, Jules, Louis, Sacha, Arthur et Naël sont les plus populaires.

Dans l'Eure, les 10 prénoms les plus donnés au cours de l'année 2022 sont pour les filles Ambre, Jade, Emma, Alba, Agathe, Julia, Luna, Alice, Léna et Louise. Pour les garçons, Gabriel se hisse en tête suivi de Raphaël, Léo, Maël, Arthur, Liam, Louis, Jules, Hugo et Lucas.

Pour le Calvados, les prénoms Ambre, Louise, Rose, Alba, Emma, Lou, Romy, Victoire, Alice et Jade ont été les plus nombreux sur les carnets de naissance des petites filles. Chez les garçons, on retrouve Louis, Léo, Raphaël, Gabriel, Sacha, Maël, Jules, Paul, Gabin et enfin Marceau.

Dans la Manche, les prénoms de fille les plus populaires en 2022 ont été Ambre, Jade, Louise, Rose, Victoire, Alba, Alice, Emma, Lou et Capucine. Pour les garçons, Jules, Gabin, Louis, Raphaël, Maël, Arthur, Gabriel, Léon, Marceau et Marin ont été les plus populaires.

Enfin, dans l'Orne, chez les filles, les 10 prénoms qui ont rencontré le plus de succès ont été Ambre, Emma, Adèle, Alba, Jade, Agathe, Rose, Thaïs, Lina et Louise. Les prénoms les plus populaires chez les garçons en 2022 sont Maël, Gabin, Raphaël, Jules, Arthur, Léo, Lucas, Tiago, Louis et Marceau.

Un classement qui donnera des idées aux futurs jeunes parents, qui pourront aussi consulter la liste des prénoms insolites donnés en 2022 à Caen.