Caen. Raphael, Louise, Alba… Les prénoms stars de 2024

En ce début d'année 2025, la Ville de Caen a levé le voile sur le palmarès des prénoms les plus donnés aux bébés nés en 2024. Sans surprise, certains prénoms continuent de séduire de nombreux parents. En tête du classement, Raphaël a été attribué à 39 petits garçons au cours de l'année. Louise suit de près, avec 36 petites filles portant ce prénom classique et intemporel, un score égalé par les petits Jules. Plus inattendu, Marceau fait partie des favoris, avec 35 nouveau-nés ainsi prénommés. Du côté des filles, le deuxième prénom le plus donné est Alba, véritable star de 2024 à l'échelle nationale. A Caen, 30 petites filles partagent désormais ce prénom poétique, qui signifie "l'aube" en latin.

Certains prénoms se démarquent par leur originalité. A Caen, ils sont uniques : "Godness", qui signifie "divinité" en anglais, ou encore "Gaïa", inspiré de la mythologie grecque, n'ont été donnés qu'une seule fois. De même pour "John-Zidane", hommage improbable à une autre divinité… du stade cette fois-ci. En revanche, aucune référence à la star du football Kylian Mbappé, actionnaire du SM Caen, n'a été enregistrée cette année.

En 2024, 4 544 bébés sont nés à Caen, dont 3 170 au CHU. Cependant, c'est à la Polyclinique du Parc qu'a eu lieu la première naissance de l'année. Lylia, le premier bébé de 2025, a vu le jour le 1er janvier à 3h26.