Près d'Alençon. Le trail du Verdier revient avec plusieurs nouveautés en 2026

Il reste encore des places pour participer à l'édition 2026 du trail du Verdier, à Saint-Nicolas-des-Bois ! Cette année, le départ se tiendra à la mairie de la commune, où les places de stationnement sont plus nombreuses qu'à l'ancien point de départ, le parcours de santé.

Une nouvelle distance

La grande nouveauté de cette édition, c'est l'ajout d'une troisième course pour les coureurs expérimentés. Les plus courageux pourront ainsi courir 35 kilomètres sur un dénivelé positif d'environ 1 350 mètres. Les traditionnels trails de 8 et 17 kilomètres seront quant à eux plus longs qu'autrefois, passant respectivement à 10 et 20 kilomètres en 2026.

D'abord imaginé pour les amateurs de VTT, le trail ne s'ouvre cette année qu'aux amateurs de course à pied. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er janvier et l'association propose 200 dossards par distance. Les 150 premiers sont partis en moins d'une heure après l'ouverture de la billetterie mais il reste encore de nombreuses places !