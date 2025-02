Suisse normande. Nouveaux parcours de trail : la région attire toujours plus de sportifs

C'est un immense terrain de jeu à ciel ouvert. La Suisse normande attire de plus en plus de sportifs, et notamment de traileurs. Aujourd'hui, neuf circuits de trail existent. Au printemps, ils seront balisés et sécurisés, et une trentaine de nouveaux circuits vont être inaugurés. "L'idée c'est d'étendre à l'ensemble de la Suisse normande, pas uniquement autour de Clécy, mais d'avoir un espace plus conséquent", introduit Marina Lainé, responsable de l'office de tourisme de la Suisse normande.

Elle ajoute que c'est vraiment "une demande grandissante". Les parcours sont déjà très fréquentés par "les amateurs de sports nature, les grands sportifs comme les sportifs du dimanche".

"Pour tous niveaux"

Chaque parcours aura un système de couleur qui permettra d'identifier la difficulté : "Il y en a pour tous niveaux", ajoute Marina Lainé. Autres installations : des ateliers d'entraînement sur certains sites "pour ceux qui préparent des courses en montagne par exemple". Tous les balisages seront réfléchissants la nuit.

Une quarantaine de circuits VTT vont également voir le jour au printemps, des nouveaux circuits de randonnées pédestres avaient déjà été inaugurés l'année dernière.