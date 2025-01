Normandie. Les six personnalités à suivre en 2025

C'est de notoriété publique : notre belle région regorge de talents, dans tous les domaines. 2024 en fut la parfaite illustration en musique, sport, cinéma… 2025 promet d'être à la hauteur !

La Seine-Maritime rayonne

Actuellement en tête du Vendée Globe, Charlie Dalin se dispute la tête de la course avec Yoann Richomme. Son Imoca MACIF Santé Prévoyance est taillé pour une remontée très rapide de l'Atlantique. Il est évidemment le favori de Tendance Ouest pour la victoire dans ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Quoi qu'il arrive - parce que tout peut se passer en mer - il aura marqué cette 10e édition dont les premiers concurrents sont attendus courant janvier aux Sables d'Olonne. Et il l'a déjà annoncé : il sera au départ de la Transat Café L'Or (ex-Transat Jacques Vabre) dans sa ville du Havre, dimanche 26 octobre 2025.

Rilès, le rappeur originaire de Déville-lès-Rouen sortira son deuxième album studio, baptisé Survival Mode, vendredi 10 janvier. "Mon meilleur boulot, de loin", promet-il sur Instagram, après trois ans de travail en studio.

Nul doute qu'il explosera encore tous les compteurs en 2025, lui qui avait été certifié disque d'or pour son premier projet. Dans son dernier clip, sur le morceau Money Trees, il apparaît en tenue d'agent d'entretien dans les rues de Rouen.

Originaire du Havre, l'entrepreneuse Manon Leroux vient de lancer Save and Care, le Too Good To Go de la beauté. Le concept ? Proposer aux clients des produits cosmétiques à petit prix, en récupérant les invendus, les produits en surstock ou en approche de leur date de péremption.

Après un développement à Paris en cette fin d'année, notamment via un partenariat avec Monoprix, la Havraise prévoit de se lancer dans d'autres grandes villes courant 2025.

Du sportif dans le Calvados

Nouvelle année, et nouvelle page qui s'ouvre pour le Stade Malherbe Caen. Présenté le 31 décembre, Bruno Baltazar est le nouveau coach de l'équipe. D'origine portugaise, il remplace Nicolas Seube, à la suite des mauvais résultats du club. Un regard déterminé, des mots qui tranchent : "La montée en Ligue 1 ? Je le ferai. Mon ambition ? Emmener ce club en Europe." Il souhaite faire ses preuves et créer du lien avec les supporters. Les Caennais monteront-ils enfin en première division en 2025 ?

Place aux jeunes dans la Manche

Originaire de Cherbourg, Léa Brossier a gagné en novembre dernier la médaille d'or régionale des WorldSkills, compétition internationale où les jeunes talents mettent en avant leur métier. Sa catégorie était la mode et la création. Avec ce trophée, l‘adolescente de 16 ans participera dans quelques mois, avec six autres Manchois, à la compétition nationale qui se déroulera à Marseille en octobre 2025. Au total, soixante-huit Normands y concourront.

Une Ornaise en cyclisme mondial

Elue Miss Basse-Normandie en 2015, Gwenaëlle Legendre a troqué l'écharpe pour le vélo. La native de Mortagne-au-Perche a participé l'année dernière, à 31 ans, à ses premières courses nationales, notamment le Tour de l'Orne. Elle a terminé 3e des championnats d'Europe et 15e des mondiaux chez les amateurs. Elle a depuis quitté son métier de gestionnaire de patrimoine à Alençon pour devenir influenceuse en coaching vélo. Ses objectifs en 2025 ? Faire mieux que sa 28e place sur le Tour de l'Orne en avril, et le championnat du monde amateur en octobre.

