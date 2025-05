Normandie. Amendes et licences suspendues : 14 pêcheurs sanctionnés par la Direction interrégionale de la mer

Depuis plusieurs mois, la Direction interrégionale de la mer Manche Mer du Nord (DIRMN) a prononcé 14 sanctions à l'encontre de pêcheurs pour des manquements aux règles en vigueur. Le Comité régional des pêches de Normandie a relayé, vendredi 23 mai, ces rappels à l'ordre.

Les coquillards manchois rappelés à l'ordre

Dans la Manche, plusieurs coquillards ont été rappelés à l'ordre.

• Trois pêcheurs et une société ont été sanctionnés pour avoir dépassé les quotas autorisés de coquilles Saint-Jacques et pour avoir entravé les opérations de contrôle.

• Un armateur a été contrôlé en possession d'une cargaison trop importante, en dehors de la période de pêche autorisée.

• Un transporteur manchois a également été épinglé pour avoir acheminé une trop grande quantité de coquilles sans le document de transport requis.

Dans le Calvados, un capitaine a été surpris en train de pratiquer le chalutage dans une zone interdite, à moins de trois milles nautiques. Il n'a pas non plus respecté ses obligations déclaratives. Une société et un autre capitaine ont pêché une espèce pourtant interdite à cette période, sans détenir l'autorisation nécessaire.

Par ailleurs, deux armateurs manchois ont été pris en flagrant délit de pêche avec un nombre excessif d'engins non conformes, en recherche d'une espèce interdite. Ils ont relâché leurs captures sans les déclarer et ont entravé les agents de contrôle. Trois autres infractions ont également été constatées chez des pêcheurs des Hauts-de-France.

Des sanctions allant jusqu'à 7 500 €

Tous les pêcheurs mentionnés ci-dessus ont été sanctionnés en fonction de l'importance de leurs erreurs. Les amendes allaient de 300 à 7 500 €, avec un maximum de 12 points (sur 90) retirés aux titulaires d'une licence de pêche. Pour les fautes les plus importantes, les licences de pêche ont été suspendues jusqu'à 14 jours.