SM Caen. Nicolas Seube remercié et remplacé par Bruno Baltazar

Il n'aura pas survécu au début de saison très mouvementé. Nicolas Seube n'est plus l'entraîneur du Stade Malherbe Caen. Le club l'a confirmé dimanche 29 décembre.

Un début de mandat réussi

L'homme aux 520 rencontres sous le maillot Rouge et Bleu avait brillamment joué les pompiers de service, intronisé à la tête de l'équipe première fin novembre 2023. Il avait remis son équipe sur le droit chemin, terminant à la 6e place de la Ligue 2.

Mais le début de ce nouvel exercice est compliqué pour l'ancien milieu de terrain. Après un mercato compliqué, et un départ avorté de son buteur Alexandre Mendy, ses joueurs ne sont que 16e après seize rencontres disputées, et quinze points au compteur. La défaite contre Dunkerque (3-1) le 16 décembre dernier et l'élimination en Coupe de France face à Guingamp (2-1) avant Noël, n'ont pas aidé Nicolas Seube pour garder son poste, après seulement un an passé à la tête de l'équipe.

Bruno Baltazar pour le succéder

La nouvelle direction du club a déjà annoncé le successeur de Nicolas Seube. Il s'agit de Bruno Baltazar. Ce dernier a commencé sa carrière d'entraîneur principal du côté du SC Olhanense au Portugal. Depuis, il a connu plusieurs clubs dont l'APOEL Nicosie en 2018, avec qui il a été champion de Chypre et connu la Coupe d'Europe. Avant de rejoindre la Normandie, il était en poste au Radomiak Radom en première division polonaise.