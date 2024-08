SM Caen. Norman Bassette transféré en Angleterre : "On manque de respect à l'institution"

L'aventure malherbiste touche à sa fin pour Norman Bassette. Le jeune attaquant belge, 19 ans et 15 matchs chez les pros sous les couleurs caennaises, est transféré définitivement à Coventry City, équipe de seconde division anglaise. Il était auparavant prêté à Malines, en Belgique.

Une grève de l'entraînement

Il y a plusieurs jours, le buteur s'était distingué en disparaissant totalement des entraînements du SM Caen. "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a quitté le groupe sans me demander. Ce qui est fou", regrettait alors Nicolas Seube, son entraîneur. "Il a fait une préparation qualitative, j'ai eu des discussions franches et honnêtes avec lui sur sa capacité à avoir sa chance ici… Et du jour au lendemain ça fait patatra."

Alors que le dossier Alexandre Mendy reste toujours en suspens, le SM Caen manque cruellement de profondeur au poste d'attaquant. "Il y a quelque chose qui doit être mieux respecté, c'est l'institution, posait l'entraîneur Rouge et Bleu. Et là, on manque de respect à l'institution."