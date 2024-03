Football. Petit, Djorkaeff, Karembeu... Des champions du monde à Caen pour un match des légendes

Evénement à Caen le samedi 8 juin. Alors que les cérémonies du 80e D-Day battront encore leur plein, un match de football, organisé par le Club des internationaux de football (CIF) devrait attirer beaucoup de monde au stade Michel d'Ornano. Et pour cause, les légendes du CIF affrontent celles du Stade Malherbe. Quelques champions du monde 1998 seront d'ailleurs sur la pelouse, avec Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Frank Leboeuf, Robert Pirès et Vincent Candela.

Des champions du monde

Pour les plus jeunes, les noms de Claude Makélélé, Sydney Govou, Grégory Coupet ou encore Samir Nasri seront peut-être plus parlants. Ils affrontent une formation caennaise composée des plus grands noms de l'histoire malherbiste. Retrouvez Anthony Deroin, Cedric Hengbart, Jérémy Sorbon, Cyrille Watier, et l'inévitable Nicolas Seube, actuel entraîneur de l'équipe première du SM Caen.

"Ce match sera l'occasion de célébrer le football, mais aussi de rendre hommage aux héros du Débarquement et de transmettre aux générations futures le souvenir de leur sacrifice", s'est exprimé Olivier Pickeu, le président des "Rouge et Bleu".

Le match qui se déroulera à 20 heures le samedi est organisé au profit de l'association le Bleuet de France, qui soutient les personnes et les familles de ceux qui se sont engagés au risque de leur vie. Pour se procurer une place, il faudra se rendre à la boutique du SM Caen ou sur la billetterie en ligne du club. Les tarifs oscillent de 5€ à 30€.