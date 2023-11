Football. Nicolas Seube au SM Caen : ancien joueur et supporters témoignent

Dans le cœur des supporters des Rouge et Bleu, Nicolas Seube fait clairement l'unanimité. Joueur le plus capé sous les couleurs du Stade Malherbe Caen, 520 rencontres, il s'empare désormais du costume d'entraîneur de l'équipe fanion, après avoir fait ses gammes chez les jeunes.

Seube, ce héros

"C'est une bonne chose, c'est un ancien de Malherbe, qui a vu des montées, des descentes, il aime le club, et il a été bon avec les jeunes", témoigne Mathis Lagouge, supporter du club. En effet, Nicolas Seube était sur le banc de l'équipe U19 qui s'est hissée en finale de la Coupe Gambardella en 2022, perdue aux tirs au but face à Lyon. "C'est bien d'avoir un ancien de Malherbe, abonde Noé Cormier. C'était un bon joueur, avec une bonne mentalité."

Est-il la bonne personne pour redresser la barre ? "Il va redonner de la motivation aux joueurs, je pense qu'il va nous faire remonter au classement, car là, onze matchs sans victoire, c'est catastrophique", glisse Tino Godet. Et s'il n'y arrivait pas, son image en prendrait-elle un coup ? "Joueur et entraîneur, c'est différent, je ne pense pas qu'on lui en voudra s'il se loupe, poursuit-il. On ne pourra jamais ternir l'image de Seube", juge Mathis Lagouge.

Un entraîneur fidèle au joueur qu'il était

Lui le connaît plus personnellement. Désormais joueur à l'AF Virois, en National 2, Luca Boudonnet a côtoyé Nicolas Seube dans les équipes de jeunes du SM Caen, en qualité d'adjoint. "Auprès de ses joueurs, il est simple, naturel, c'est un homme de valeurs, qui aime rigoler, chambrer… Mais il impose le respect !" Ça, c'est pour l'humain. Et pour le tacticien ? "Il veut qu'on arrache tout sur le terrain, il aime quand ça bataille ! Il souhaite aussi que nous prenions du plaisir en jouant."

Jouant au même poste que Nicolas Seube, Luca Boudonnet pouvait recevoir des conseils personnalisés. "Il trouvait que je jouais 'trop simple', et me demandait toujours de prendre plus de risques." De l'intensité et du jeu vers l'avant, on ne risque donc pas de s'ennuyer au stade Michel-d'Ornano.

Connaissant très bien les jeunes du club, Nicolas Seube devrait également leur donner du temps de jeu, plus que Jean-Marc Furlan, son prédécesseur. "Mais s'il les fait jouer, c'est qu'ils le méritent", tempère le milieu de terrain virois. En tout cas, selon lui, Nicolas Seube est l'homme de la situation. "Un jour ou l'autre, il devait se retrouver à la tête de l'équipe. Je pense que c'est un défi compliqué, risqué, mais s'il fallait choisir une personne, j'aurais opté pour lui."