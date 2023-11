Football. Nicolas Seube intronisé entraîneur du SM Caen

L'homme aux 520 rencontres sous le maillot du Stade Malherbe arrive pour éteindre l'incendie. Nicolas Seube sera le nouvel entraîneur du SM Caen, prenant ainsi la place de Patrice Sauvaget, coach intérimaire depuis le mardi 7 novembre et le licenciement de Jean-Marc Furlan. Véritable légende du club, Nicolas Seube pourra composer avec un large soutien des supporters, tant son image est restée intacte depuis sa retraite en 2017.

Lancé dans le grand bain

Après avoir exploré plusieurs pistes, les dirigeants caennais ont donc fait le choix de se tourner vers un membre du club, et de faire confiance à un coach inexpérimenté au plus haut niveau. Ne possédant pas tous les diplômes d'entraîneur, Nicolas Seube "ce héros" a officié à la tête des équipes de jeunes et plus récemment de la réserve du SM Caen. C'est notamment sous sa houlette que les U19 caennais s'étaient hissés en finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des jeunes, perdue aux tirs au but face à Lyon en 2022.

La mission de Nicolas Seube s'annonce ardue en prenant les rênes de l'équipe principale. Il doit remettre à flot un navire à la dérive. Encore sonné par sa défaite 3-0 sur la pelouse d'Angers, le SM Caen n'a pris que 4 points lors des onze dernières rencontres, soit 33 possibles.

Alors que l'officialisation de sa nomination par le club doit survenir ce mercredi 29 novembre, l'ancien milieu de terrain vivra sa première sur le banc samedi 2 décembre à domicile face à Bastia, au stade Michel-d'Ornano. Nul doute que le public lui réservera son plus bel accueil.