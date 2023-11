Football. L'entraîneur du Stade Malherbe Caen Jean-Marc Furlan mis à pied par le club

L'idylle semblait parfaite, mais elle n'aura pas résisté aux turbulences de l'automne. Sous la chaleur de l'été, le Stade Malherbe Caen terrassait ses adversaires et faisait rugir chez les supporters l'espoir de vivre une saison palpitante. Finalement, les résultats se sont grandement dégradés, et les dirigeants caennais ont pris la décision d'écarter l'entraîneur Jean-Marc Furlan ce mardi 7 octobre.

Le coach n'est pas pour le moment licencié, mais l'annonce a été faite à l'aide d'un communiqué succinct : "Le Stade Malherbe Caen a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Jean-Marc Furlan en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle."

L'entraîneur ayant obtenu le plus de montées en Ligue 1 de l'histoire se sentait pourtant serein lors de ses dernières déclarations, arguant qu'il avait connu des débuts de saisons plus difficiles et qu'il avait besoin de temps. Du temps, il n'en aura pas plus, et il semblerait que la défaite 2-1 sur la pelouse de Troyes ait fini de convaincre le président du Stade Malherbe Olivier Pickeu de la nécessité de changement. Après avoir gagné les quatre premières rencontres de la saison, les Caennais n'ont pris que trois points sur les neuf derniers matchs, soit 27 points possibles.

