Football. 12e après 13 journées : où en était le SM Caen au même stade les années précédentes ?

Le Stade Malherbe Caen traverse une grosse zone de turbulences. Le club est 12e de Ligue 2 avec 15 points après 13 journées, à neuf points du 3e. Pire, l'équipe reste sur une série de neuf matchs sans victoire, soit la plus grosse série en cours dans le championnat. Pour retrouver la trace d'un succès, il faut remonter au 26 août, à domicile face à Ajaccio (3-0). Depuis, les hommes de Jean-Marc Furlan ont enchaîné six défaites et trois matchs nuls, avec 11 buts marqués pour 18 buts encaissés.

C'est simple. Au soir du 26 août, les Malherbistes étaient premiers du championnat, avec quatre victoires en autant de matchs, et neuf buts marqués pour aucun encaissé.

Que peut espérer le SM Caen ?

Ce début de championnat difficile est-il unique lors de l'histoire récente du SM Caen ? Nous nous sommes plongés dans les quatre saisons précédentes - en 2018-2019, les Normands étaient encore en Ligue 1 - pour voir où en était le club au soir de la 12e journée. Nous avons également regardé à quel rang le club avait terminé la saison. En voici les conclusions :

• En 2022-2023 : 8e avec 18 points, 5e à la fin du championnat.

• En 2021-2022 : 9e avec 15 points, 7e à la fin du championnat.

• En 2020-2021 : 4e avec 21 points, 17e à la fin du championnat.

• En 2019-2020 : 16e avec 11 points, 13e à la fin du championnat.

Pour se rassurer, les supporters du club peuvent voir qu'à l'exception de la saison 2020-2021, commencée en boulet de canon et terminée par un sauvetage in extremis, le SM Caen a toujours mieux terminé ses saisons qu'il ne les a commencées.

En revanche, le club n'a jamais pu se mêler à la lutte pour la montée après avoir terminé le premier tiers du championnat dans le ventre mou. Même en 2022-2023, saison que les Normands ont terminée à la 5e place, la montée n'était pas d'actualité : le club a terminé à 12 points de Metz, 2e, qui évolue aujourd'hui en Ligue 1.