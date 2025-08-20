En ce moment Doo Wop (That Thing) Lauryn HILL
Eure. Un bébé fourmilier géant, espèce menacée dans la nature, est né à Biotropica

Environnement. Le parc Biotropica à Val-de-Reuil dans l'Eure a vu la naissance d'un bébé fourmilier géant, samedi 9 août 2025. La naissance de ce nouvel individu de cette espèce menacée dans la nature a été largement préparée par l'équipe de soigneurs.

Publié le 20/08/2025 à 11h17 - Par Pierre Durand-Gratian
Le bébé fourmilier géant sur le dos de sa mère à Biotropica.  - Laëtitia Lassalle

C'est un animal inscrit sur la liste rouge des espèces menacées. Un bébé fourmilier géant est né, samedi 9 août 2025, en captivité au sein du parc zoologique de Biotropica à Val-de-Reuil dans l'Eure. 

Le petit tamanoir est né d'un couple du parc, Cora et Gus, qui a été réuni depuis que la maman a été séparée du dernier petit, Saci, né en 2023 et parti dans un autre parc zoologique au printemps dernier. 

Le bébé tamanoir déjà visible des visiteurs

Les accouplements ayant suivi rapidement, les soigneurs ont surveillé de près le comportement de Cora pour repérer sa gestation et estimer la date de mise bas. Le sexe du petit tamanoir est encore inconnu mais l'équipe précise qu'il est très grand et super tonique, ce qui permet d'être "confiants sur son bon développement". Les visiteurs peuvent déjà apercevoir cet individu. 

Le fourmilier géant est menacé dans la nature en Amérique centrale et Amérique du Sud, notamment à cause de collisions lors d'accidents de la route. Le premier bébé tamanoir né à Biotropica s'appelle d'ailleurs Saci en soutien à l'association Icas (Saci à l'envers), qui est engagée en Amérique du Sud pour la sauvegarde de l'espèce.

