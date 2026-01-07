En ce moment Le Graal KYO
Jeu. La Normandie réunifiée a 10 ans : notre quiz spécial anniversaire avec des cadeaux à la clé !

Société. Connaissez-vous les spécialités gastronomiques normandes ? Quelle est la plus grande ville de la région ? Connaissez-vous les stars originaires de nos départements ? Pour les 10 ans de la réunification de la Normandie, Tendance Ouest a préparé un quiz anniversaire. Les meilleurs d'entre vous pourront gagner de jolis cadeaux !

Publié le 07/01/2026 à 10h00, mis à jour le 07/01/2026 à 10h19 - Par Lucien Devôge
Etes-vous incollable sur la Normandie ? C'est le moment de le vérifier avec ce quiz spécial réunification.

La Normandie réunifiée fête ses 10 ans. Le 1er janvier 2016, ses habitants ont dit adieu à la Basse et à la Haute-Normandie, 60 ans après leur "naissance". 10 ans plus tard, quel bilan dresser de cette fusion ? Que dire de l'identité normande ? La "marque Normandie" en est-elle sortie renforcée ? Et que reste-t-il à faire ? C'est l'objet de notre dossier spécial, à découvrir dès ce mercredi 7 janvier dans nos journaux Tendance Ouest, à Caen et Rouen.

Pour accompagner ce dossier, la rédaction a concocté pour vous un quiz anniversaire "spécial 10 ans". Au menu, 18 questions sur des thématiques variées : l'histoire, la géographie, le sport, la gastronomie, les loisirs… Et, à la clé, de beaux cadeaux à gagner. Pour participer, rien de plus simple : il suffit de répondre aux questions via le formulaire ci-dessous. Alors, êtes-vous incollable sur la Normandie ? C'est parti !

Le jeu débute ce mercredi et se termine le 21 janvier. Le tirage au sort, auquel participeront les joueurs qui auront le plus de bonnes réponses, sera réalisé jeudi 22 janvier. Les heureux gagnants seront prévenus le lendemain.

