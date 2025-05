Animaux. Attention, vidéo qui va vous faire fondre : les trois nouveaux bébés du Zoo de Champrepus

Le printemps apporte son lot de naissances au Zoo de Champrepus, et cette fois, ce sont trois petits cigogneaux qui ont décidé de pointer le bout de leur bec ! Dans une vidéo partagée par le parc sur ses réseaux sociaux, on aperçoit les nouveau-nés blottis au fond de leur nid, encore tout duveteux et déjà adorables.

Ces bébés cigognes sont ce qu'on appelle des oiseaux nidicoles : ils vont rester bien au chaud pendant environ 10 semaines, sous l'œil attentif de leurs parents. Trop jeunes pour explorer le monde, ils profitent du confort du nid pendant que leur plumage se développe lentement.

Un écrin de nature au cœur de la Manche

Le Zoo de Champrepus, situé à une trentaine de minutes du Mont-Saint-Michel, est l'un des joyaux touristiques de la Manche. Avec ses 10 hectares de jardins paysagers, il attire plus de 120 000 visiteurs chaque année.

Le parc accueille plus de 65 espèces animales dans des environnements soigneusement reconstitués : espace malgache, zone africaine, volière tropicale, mini-ferme… Ici, chaque visite est une immersion dans un autre coin du monde. Lions, pandas roux, gibbons, girafes ou encore lémuriens y côtoient les stars à plumes du moment.

Cigogneaux : comment grandissent ces bébés échassiers ?

Les cigogneaux sont les petits de la cigogne blanche, un grand oiseau reconnaissable entre mille grâce à son plumage immaculé, ses longues pattes et son bec rouge éclatant à l'âge adulte.

A la naissance, c'est une autre histoire : les cigogneaux sont recouverts d'un duvet clairsemé, avec un bec noir et des pattes encore rosées. En quelques semaines, ils prennent rapidement du volume — jusqu'à atteindre plusieurs dizaines de centimètres — avant de développer un plumage plus fourni, proche de celui des adultes.

Leur envergure, une fois adulte, peut frôler les deux mètres ! Et si vous tendez l'oreille, vous les entendrez peut-être "craqueter" : ce claquement de bec est leur principal moyen de communication. Les plus jeunes émettent parfois de petits miaulements, qu'ils abandonneront en grandissant.