Télévision. Deux anciens candidats normands de "L'Amour est dans le pré" accueillent un bébé

2024 s'est terminée en beauté pour Alexandre et Annaïg, qui ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Maya. Les deux tourtereaux, rencontrés lors de la saison 17 du programme diffusé en 2022, ont partagé cette heureuse nouvelle sur Instagram le 31 décembre.

Dans une publication pleine de tendresse, Annaïg a écrit :

"Elle est enfin là, notre petite Maya ! Nous avons mis un peu de temps à vous l'annoncer car nous étions trop occupés à contempler notre petite merveille 🥰. Maya se porte très bien et ses parents sont comblés !"

Cependant, les jeunes parents ont précisé qu'ils ne diffuseraient pas de photos du visage de leur fille pour préserver son intimité. Une décision applaudie par leurs abonnés, qui n'ont pas manqué de les féliciter.

De la ferme normande aux couches-culottes

Installés à Haudricourt, en Seine-Maritime, Alexandre, éleveur laitier et céréalier, et Annaïg ont rapidement concrétisé leur amour après l'émission. Leur histoire avait débuté de manière un peu chaotique : lors des speed-datings, Alexandre avait invité deux prétendantes, Annaïg et Laura, à découvrir son quotidien à la ferme. Mais Laura, peu à l'aise dans cet environnement, avait préféré quitter l'aventure, laissant le champ libre à Annaïg.

Depuis, tout s'est enchaîné pour le couple : installation, projets communs et désormais, un bébé. Entre les 80 vaches de la ferme et les nuits entrecoupées par les biberons, le duo a du pain sur la planche, mais semble plus heureux que jamais.

La communauté de "L'Amour est dans le pré" aux anges

La publication d'Annaïg a été inondée de messages bienveillants, non seulement de la part des fans, mais aussi d'anciens candidats de l'émission. Mathieu (saison 15), Noémie (saison 17) ou encore le célèbre duo Pierre et Fred (saison 7) ont tenu à leur adresser leurs félicitations.

Il faut dire que "L'Amour est dans le pré", présenté par Karine Le Marchand, est bien plus qu'une émission de télévision : c'est une véritable fabrique de familles. Alexandre et Annaïg en sont une nouvelle preuve vivante, et on imagine déjà les anecdotes qu'ils raconteront un jour à Maya sur leur rencontre hors du commun.