L'amour est dans le pré. Les candidats de la saison 20 dévoilés… et une surprise pour la Normandie !

A peine le bilan de la saison 19 bouclé, M6 ne perd pas de temps et revient en force avec la 20e saison de "L'amour est dans le pré". Le programme, qui nous fait vibrer depuis 2006, promet encore une fois des rencontres touchantes, des maladresses charmantes, et peut-être quelques coups de foudre.

Cette année, douze hommes et trois femmes, âgés de 26 à 67 ans, tenteront leur chance dans cette aventure champêtre. Leurs portraits seront diffusés dès lundi 13 janvier 2025 à 21h10.

Une Normandie en mode "pause cœur"

La vraie surprise cette année ? Aucun agriculteur normand ne figure parmi les candidats ! Oui, vous avez bien lu. Après des figures marquantes comme Valentin, qui a fait chavirer les cœurs (et les audiences) l'an dernier avec sa romance avec Flavie, la Normandie fait une pause.

C'est une première pour cette région, pourtant riche en exploitations agricoles et en histoires d'amour à écrire. Alors, que s'est-il passé ? Manque de candidats motivés ou simple hasard ? Mystère. Ce qui est sûr, c'est que les fans normands devront se contenter de soutenir leurs voisins des autres régions.

Une saison qui s'annonce pleine de rebondissements

Malgré l'absence de Normands, cette 20e édition s'annonce riche en émotions. Les agriculteurs sélectionnés promettent des personnalités variées et des parcours de vie inspirants. Entre quiproquos, dîners aux chandelles et confidences au clair de lune, l'amour pourrait bien frapper là où on l'attend le moins.

Rendez-vous le 13 janvier pour découvrir ces nouveaux visages et suivre leurs aventures. Et qui sait, peut-être que la Normandie fera un retour en force l'année prochaine ? En attendant, on reste fidèles au poste, parce que "L'amour est dans le pré", même sans Normand : impossible de s'en lasser.