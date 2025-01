Télévision. Flavie de "L'amour est dans le pré" bientôt dans "Pékin Express" ?

Flavie n'a pas eu un parcours facile. Début 2024, en plein tournage de "L'amour est dans le pré", elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Une épreuve qu'elle a affrontée avec courage, soutenue par Valentin. Neuf mois plus tard, elle est en rémission et prête à croquer la vie à pleines dents.

"Pékin Express", un rêve à portée de main ?

Flavie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Déjà rodée aux caméras, elle se voit bien relever le défi de "Pékin Express". Son message sur TikTok est clair : elle veut tenter l'aventure.

Si elle est sélectionnée, on pourrait voir Flavie passer des bottes en caoutchouc à des courses effrénées en auto-stop à l'autre bout du monde. "Flavie à la ferme", c'était sympa, mais "Flavie en galère dans le désert", ça promet !

Flavie et Valentin : un amour toujours au rendez-vous ?

Depuis leur rencontre devant les caméras de M6, Valentin et Flavie ont conquis le public par leur douceur et leur authenticité. Entre les épreuves et les moments de bonheur, leur relation semblait se renforcer jour après jour.

Flavie, qui avait eu un coup de cœur immédiat pour le portrait de Valentin, n'a pas hésité à tenter l'aventure. Neuf mois plus tard, les tourtereaux avaient même prévu de franchir une nouvelle étape : la vie à deux. Installée à Guignen en Ille-et-Vilaine, Flavie devait rejoindre Valentin en Normandie, sur son exploitation agricole, en mars 2025.

Mais… un détail a fait tiquer les internautes.

Pékin Express… mais sans Valentin ?

Si son projet de participation à Pékin Express a fait réagir, un autre élément a semé le doute parmi ses abonnés. Certains ont remarqué que les vidéos d'elle et Valentin, postées sur Instagram et TikTok, avaient mystérieusement disparu. Fini les déclarations d'amour en musique et les petits moments de vie à la ferme ?

Alors, simple envie de discrétion ou indice d'un changement plus radical ? Difficile à dire pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que Flavie a encore bien des projets en tête, entre son déménagement et son possible départ à l'autre bout du monde. Affaire à suivre !