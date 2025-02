L'amour est dans le pré. "La rupture n'était pas ma décision mais la sienne" : Flavie annonce que le Manchois Valentin l'a quittée

Sur un fond noir, Flavie a posté un message court mais clair : "Hello, je tiens à vous informer que malheureusement, Valentin et moi ne sommes plus ensemble pour des raisons qui nous concernent." Avant d'ajouter : "J'ai passé neuf beaux mois à ses côtés mais la vie a fait que nos chemins se séparent." Elle conclut par un sobre "Merci de votre compréhension", accompagné d'un emoji cœur. Un message qui a évidemment suscité une vague de réactions parmi les fans du couple.

Un amour plus fort que la maladie… mais pas que la vie

Leur histoire avait tout d'un conte de fées moderne. Flavie et Valentin s'étaient rencontrés lors de la saison 19 de "L'amour est dans le pré" et avaient traversé ensemble une épreuve difficile : la maladie de la jeune femme, atteinte d'un cancer. Une épreuve qui avait encore renforcé leur relation et laissé espérer une belle suite. Mais visiblement, la réalité a fini par les rattraper.

Des projets qui tombent à l'eau

Le 13 janvier dernier, les deux amoureux annonçaient pourtant qu'ils emménageaient ensemble. Valentin, agriculteur en Normandie, envisageait même de fonder une famille avec Flavie. "J'aimerais bien avoir au moins deux enfants, ça serait pas mal", confiait-il en novembre dernier dans une interview accordée à Gala. Mais la santé de Flavie imposait un protocole strict après sa chimiothérapie, retardant leurs projets de parentalité d'au moins deux ans. Des projets qui, finalement, ne verront jamais le jour.

Cette séparation qui a choqué la toile n'étonne pas vraiment les plus attentifs, puisque Flavie avait déjà supprimé toutes leurs photos ensemble ces dernières semaines.

• A lire aussi. Télévision. Flavie de "L'amour est dans le pré" bientôt dans "Pékin Express" ?

Flavie sort du silence

Pour cette raison, Flavie, qui a récemment poussé un coup de gueule, a décidé de sortir une nouvelle fois du silence quelques heures après sa première annonce. En story sur son compte Instagram, elle a donné quelques explications en plus au sujet de sa séparation avec l'agriculteur. "Je tiens à mettre les choses au clair concernant ma rupture avec Valentin. La rupture n'était pas ma décision mais la sienne", a-t-elle d'abord déclaré. Puis, elle a poursuivi : "Donc merci de ne pas cracher sur mon dos sans savoir", avant d'ajouter : "S'il vous plaît, merci de le laisser tranquille, surtout en cette période." Des propos qui devraient également faire réagir les fans de "L'amour est dans le pré".

Une annonce choc qui témoigne de la virulence de certains fans. - Instagram Flavie ADP

Et maintenant ?

Si Flavie n'a pas donné plus de détails sur les raisons de leur rupture, les fans se demandent déjà comment Valentin gère, de son côté, cette séparation. Le jeune homme, très apprécié pour sa gentillesse et sa sincérité dans l'émission, pourra-t-il rebondir et retrouver l'amour ? En tout cas, une chose est sûre : "L'amour est dans le pré" continue de prouver que si l'amour naît parfois sous les projecteurs, il peut aussi s'y éteindre…