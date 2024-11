L'amour est dans le pré. "Les hommes forts pleurent" – Valentin et Flavie, main dans la main contre le cancer

Flavie et Valentin, le couple-phare de cette saison, ont été invités par Karine Le Marchand pour une interview émouvante et sincère. Arrivés main dans la main, Flavie rayonne malgré les épreuves, arborant une nouvelle coupe courte. Dès les premiers instants, Karine annonce la couleur : “On est là pour parler du destin." Et le destin, Valentin et Flavie le connaissent sous toutes ses formes : il leur a offert le coup de foudre, mais aussi une épreuve redoutable, celle de la maladie de Flavie, qui lutte courageusement contre un cancer.

A peine le couple s'était-il formé que Flavie a appris la terrible nouvelle : un cancer cutané nécessitant une chimiothérapie. Loin de se laisser abattre, elle confie à Karine qu'elle est toujours aussi coquette : "J'ai coupé une manche de mon pull pour cacher mon cathéter.” Avec une pointe d'humour, elle ajoute : "J'ai la même forme qu'au speed-dating !" Valentin, fidèle à son tempérament nonchalant, a pris la nouvelle avec calme et détermination : "Je te laisserai pas tomber", lui a-t-il assuré. Pour lui, être à ses côtés allait de soi, et il est resté un soutien constant, tout en discrétion.

D'ailleurs, le nouveau look de Valentin vous a beaucoup plu…

Les larmes des hommes forts

Mais le soutien, ça va dans les deux sens. Karine, en fine observatrice, a demandé à Valentin s'il se permettait, lui aussi, d'exprimer sa tristesse. Après tout, il affronte des épreuves difficiles : la perte de son père et la maladie de celle qu'il aime. Le silence du jeune homme, d'abord fermé, a été percutant. Pour lui, un homme, ça ne pleure pas, ça "garde tout pour soi". Mais Karine lui rappelle : "Les hommes forts pleurent. C'est beau d'assumer ses émotions."

Et là, même les téléspectateurs ont eu la gorge serrée. Valentin, malgré sa retenue, a confié qu'il ne pleurait que seul. Un moment intime, loin des regards. Pourtant, à la caméra, il finit par dire, avec un sourire résigné : "Il faut bien."

Aujourd'hui, Flavie est radieuse et assume sa perte de cheveux.

"C'est mon Valentin à moi" : le soutien infaillible

Flavie a décidé de poursuivre l'aventure de l'émission malgré sa maladie, pour "s'évader" un peu de sa situation. Grâce à cette décision courageuse, Valentin a pu rencontrer la famille et les amis de Flavie avant le début de sa chimio. D'ailleurs, lorsqu'il arrive chez Flavie, c'est un Valentin tout attendri qui découvre sa maison, digne d'un conte de fées. Il lui a même ramené un cadeau : on est loin du Valentin du début de l'émission, il est attentionné, et amoureux. Flavie, elle, le présente à ses amis et sa famille, affirmant avec affection : "C'est mon Valentin à moi, mon pilier." Même s'il semble au premier abord un peu timide, notre Valentin : "Mine de rien on est en territoire inconnu : on est chez les Bretons !"

Et dans l'entourage de Flavie, les Bretons sont taquins et sans filtre. Marie-Cécile, une amie visiblement blagueuse, ne perd pas de temps pour "mettre les pieds dans le plat" et offre au couple une photo encadrée… pas très flatteuse, mais hilarante.

La photo de Valentin, qui ne se coupait les cheveux que deux fois par an - M6

Autour de la table, l'ambiance est joyeuse et complice, et les amis de Flavie ne résistent pas à taquiner Valentin sur le regard appuyé qu'il avait posé sur le décolleté de Flavie au speed-dating. Entre rires et boutades, l'intégration de Valentin est réussie !

Les Bretons, toujours dans la délicatesse

"Y'avait du pare-choc !" ; "entre garçons on va pas se mentir" ; "y'avait les pleins phares" ; "on va le mettre à l'aise", s'exclament les copains et copines de Flavie (visiblement en Bretagne, on fait dans la délicatesse). Mais en effet, Valentin est très à l'aise, il le dit lui même "avec les amis de Flavie, c'est comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait" puis il enchaîne "quand c'est parfait faut acheter, comme dirait l'autre" (on se demande bien qui est l'autre, d'où sort cette citation Valentin ?). Et pour la sœur de Flavie, aucun doute "ça se voit que c'est un bon gars, il est pétillant". La conclusion de ce dîner, très justement amenée par notre Manchois : "Les Bretons et les Normands sont voisins, on va signer un traité de paix pour l'amour.”

Vers un avenir radieux… à deux

Ensuite, direction le pédalo pour le couple, moment d'intimité romantique sous le regard bienveillant des caméras. Le visage détendu et le regard confiant, Valentin déclare : "Pour moi, Flavie, c'est mon grand amour. On est fusionnels." De son côté, Flavie avoue avec tendresse : "Je suis très, très amoureuse de Valentin. Pour l'instant, on n'a pas d'ombre au tableau, à part cette foutue maladie." Mais, déterminée, elle ajoute : "On va passer par-dessus, c'est à nous d'écrire notre histoire."

Ainsi, main dans la main, Flavie et Valentin avancent avec force et amour, décidés à affronter les épreuves ensemble. Et comme le résume si bien Karine Le Marchand, ces deux-là, c'est le couple phare de la saison, le duo qui nous fait croire, chaque semaine, que l'amour est plus fort que tout.