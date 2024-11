L'Amour est dans le pré. Flavie, prétendante du Manchois Valentin, révèle son cancer pendant l'émission

C'est en octobre 2023 que Flavie commence à s'inquiéter d'un kyste à l'épaule droite. Après un rendez-vous chez une dermatologue, elle décide de se faire opérer. En février 2024, la jeune femme subit une intervention, supposée anodine. Mais, quelques mois plus tard, le diagnostic tombe : la tumeur est maligne. Face aux caméras de M6, Flavie confie avec émotion : "Les larmes me sont montées. J'étais loin d'imaginer tout ça parce que je trouvais le bonheur une semaine avant et on m'annonce ça."

Valentin, un soutien indéfectible

Rapidement, Flavie partage la nouvelle avec Valentin, l'agriculteur manchois avec qui elle vient tout juste de commencer une relation. Malgré la gravité de la situation, le jeune homme réagit avec empathie et force : "Je ne me suis pas posé la question de partir ou rester. On a toujours des coups durs dans la vie, il faut passer au-dessus. Flavie a été forte." Un soutien précieux pour Flavie, qui entame ses traitements de chimiothérapie peu après.

Un tournage adapté pour accompagner la maladie

La production de l'émission réagit rapidement à cette situation inédite. La rencontre de Valentin avec la famille de Flavie est avancée pour permettre à la candidate de commencer son traitement sans délai. En parallèle, un entretien intime est organisé avec Karine Le Marchand pour aborder son état de santé et son combat avec justesse.

Prévention et espoir

Malgré la maladie, Flavie reste optimiste et combative, prônant la prévention. Avec courage, elle espère que son histoire inspirera d'autres personnes à consulter rapidement un médecin en cas de doute.

Ce témoignage puissant sera diffusé le 11 novembre, mais est disponible dès maintenant sur M6+.