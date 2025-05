People. "Je ne veux pas l'embêter" : Flavie de "L'amour est dans le pré" évoque son nouvel amour, loin du Manchois Valentin

Flavie, candidate emblématique de la saison 19 de L'amour est dans le pré, semble bel et bien avoir tourné la page de son histoire avec Valentin, agriculteur installé dans la Manche. Dans une interview publiée dimanche 25 mai sur la chaîne YouTube Guignen Story, la jeune femme a annoncé être de nouveau en couple, sans pour autant révéler l'identité de l'heureux élu.

Après le Manchois Valentin, une nouvelle histoire commence pour Flavie

Une révélation qui intervient quelques jours après une story Instagram énigmatique, prise à Saint-Malo. Flavie y apparaissait au restaurant, accompagnée d'un mystérieux convive, avec un émoji en forme de cœur. Un clin d'œil visiblement intentionnel…

Flavie sème le doute… puis confirme : “Oui, j'ai retrouvé quelqu'un”

Interrogée sur cette fameuse publication, Flavie confie avoir voulu “voir ce qui allait se dire”. Pari réussi : dès le lendemain, les rumeurs allaient bon train. Puis, face caméra, elle a officialisé : “Effectivement, j'ai retrouvé quelqu'un depuis peu. Ça se passe bien.”

Une annonce sobre mais sincère, sans excès de romantisme ni buzz artificiel. Flavie reste néanmoins discrète sur l'identité de son nouveau compagnon : “Je ne lui imposerai pas les réseaux sociaux, je n'ai pas envie de l'embêter avec ça.”

Une rupture compliquée avec Valentin, l'agriculteur normand

Le couple qu'elle formait avec Valentin, l'agriculteur originaire de la Manche, avait séduit de nombreux téléspectateurs. Mais après neuf mois de relation, la flamme s'est éteinte début février. Une séparation douloureuse, et visiblement pas tout à fait digérée.

Alors que Valentin l'accusait d'avoir voulu “tout contrôler” et d'exposer leur intimité en ligne, Flavie s'est défendue dans une interview accordée à Public en mars dernier : “Il était au courant de tout ce que je postais. Dire que je dirigeais sa vie, c'est injuste.”

Une Flavie plus sereine, mais toujours en quête de stabilité

Malgré les blessures, Flavie garde foi en l'amour. Elle l'a affirmé à plusieurs reprises : elle est prête à se marier et à fonder une famille, si le bon partenaire se présente. “Même si ça fait six mois, si je suis bien, je me lance. Mais je peux aussi attendre huit ans. Je suis prête depuis toujours.”

Une déclaration qui en dit long sur sa sincérité, mais aussi sur son désir de stabilité affective.

Une page tournée, la Manche en souvenir

Si elle ne renie rien de son aventure avec Valentin, la jeune femme prend désormais ses distances avec son passé normand. Le Manchois restera une étape dans son parcours, mais plus un chapitre central. Désormais, Flavie écrit sa propre histoire, loin des projecteurs… ou presque.

Et si la Manche a vu naître leur idylle, c'est aujourd'hui au bord d'autres côtes – à Saint-Malo, entre autres – que l'amour refleurit.