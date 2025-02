L'amour est dans le pré. "il ne m'a jamais répondu" : Flavie s'explique sur sa rupture avec Valentin

Lors d'un live TikTok, diffusé lundi 17 février, Flavie a répondu aux questions des internautes et n'a pas mâché ses mots. Si elle s'était d'abord contentée d'annoncer leur rupture avec un message sobre sur Instagram, elle a vite tenu à rectifier le tir : "La rupture n'était pas ma décision mais la sienne. Donc, merci de ne pas cracher sur mon dos sans savoir. Merci de le laisser tranquille, surtout en cette période."

Elle a ensuite ajouté : "J'ai passé neuf beaux mois à ses côtés mais la vie a fait que nos chemins se séparent." Une manière de rappeler qu'elle garde malgré tout de bons souvenirs de leur relation, même si l'issue ne lui convenait pas.

Un froid polaire entre les ex

Si certains couples parviennent à rester amis après une rupture, ce n'est clairement pas leur cas. "On ne se parle plus du tout", a-t-elle confié au cours du live. Et si elle jure ne pas être en guerre avec son ex, le climat reste plus glacial qu'un hiver en Normandie : "Je ne suis pas en bons termes mais je ne suis pas en mauvais termes non plus."

Elle précise tout de même : "On va dire que je ne lui souhaite que du bonheur, il n'y a aucun problème avec ça parce que je ne suis pas du genre à être mauvaise. Les seuls messages que je lui ai envoyés depuis qu'on n'est plus ensemble, il ne m'a jamais répondu. C'est son choix, je ne lui en veux pas du tout non plus."

Un nouveau chapitre pour Flavie

Malgré la douleur de cette rupture, Flavie garde espoir. "On n'était pas faits pour être ensemble, je souhaite trouver quelqu'un de bien derrière et j'espère qu'il me souhaite la même chose." La page semble tournée, même si le passé reste un peu amer. Valentin, de son côté, reste silencieux. Bref, un chapitre se ferme, et Flavie est prête à écrire la suite de son histoire.

Qui sera le prochain élu de son cœur ? Affaire à suivre…