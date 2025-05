People. Ils s'aiment depuis "L'amour est dans le pré" : ce couple normand dévoile (enfin) sa première photo de famille !

Lundi 19 mai, les anciens participants de L'amour est dans le pré, Annaïg et Alexandre, ont surpris leurs abonnés sur Instagram avec un cliché plein de douceur. Pour la première fois, le couple a partagé une photo de leur petite famille, deux ans après leur rencontre dans la saison 17 de l'émission.

"On est comblés" : ils partagent un rare cliché avec leur bébé.

Sur le cliché, Alexandre, tout sourire, tient dans ses bras la petite Maya, née le 31 décembre dernier. A ses côtés, Annaïg rayonne. Le visage de leur fille est volontairement masqué, un choix que le couple avait déjà expliqué dès l'annonce de la naissance : "Nous avons fait le choix de ne pas diffuser de photos de son visage sur les réseaux sociaux et nous espérons que vous comprendrez ce choix."

Une décision partagée sur Instagram début janvier, dans un message plein d'émotion où ils confiaient aussi : "Nous avons mis un peu de temps à vous l'annoncer car nous étions trop occupés à contempler notre petite merveille. Maya se porte très bien et ses parents sont comblés !"

Alexandre, un agriculteur normand heureux

Originaire de la vallée de la Bresle, en Seine-Maritime, Alexandre est éleveur de vaches laitières et céréalier. Ce Normand attaché à sa terre a rencontré Annaïg, Bretonne de Pleyber-Christ, lors de l'émission en 2022. Depuis, leur couple fait partie des belles histoires de L'amour est dans le pré.

A travers cette photo, on ressent leur complicité, simple et précieuse. Et même s'ils restent très discrets sur leur vie privée, ce petit moment partagé fait du bien : à eux, comme à ceux qui les suivent !

Une parenthèse tendre dans un quotidien normand

C'est toujours un plaisir de recevoir des nouvelles des anciens candidats de L'amour est dans le pré. On les a suivis, on s'est attaché à leur histoire, alors quand tout ça se termine (ou plutôt commence) si joliment, on partage leur bonheur comme si c'était un peu le nôtre. Evidemment, sans être trop curieux ni intrusif — juste heureux pour eux, et avec eux. Alors félicitations aux jeunes parents… et on a déjà hâte de voir les premiers pas de la petite Maya dans les champs de Seine-Maritime !

