L'Amour est dans le pré. Patrice et Justine, couple emblématique de la saison 18, toujours ensemble ?

Patrice, éleveur de vaches allaitantes en Normandie (dans l'Eure, près de Pont-Audemer), avait ému les téléspectateurs dès son portrait dans la 18e saison de L'Amour est dans le pré. Cet agriculteur au grand cœur, marqué par une hémiplégie de naissance, n'avait jamais connu l'amour. "Je rêve de fonder une famille et de partager ma vie avec quelqu'un de joyeux et sincère", avait-il confié avec émotion au début de l'émission.

Sa vie jusqu'alors solitaire avait touché de nombreux Français, et ses petites maladresses, ainsi que son humour sincère, ont fait de lui un des candidats préférés.

Un séjour à la ferme culte, sous tension

Après les fameux speed-datings, Patrice avait convié deux prétendantes, Justine et Véronique, au séjour à la ferme. Rapidement, les deux femmes se sont révélées très… différentes, et les tensions n'ont pas tardé à éclater. La scène du supermarché fut particulièrement emblématique, et reste aujourd'hui encore, un des moments cultes de l'émission.

Patrice, quant à lui, semblait complètement aveugle aux tensions entre les deux femmes. "Je trouve que les filles s'entendent bien. C'est mieux que tout le monde soit d'accord", tout sourire, sans se douter du malaise ambiant (ce qui, encore une fois, nous avait beaucoup amusés). Ce séjour, entre scènes cocasses et moments de malaise, était au cœur de la saison 18.

Et c'est finalement Justine, la jeune Alsacienne, qui a su conquérir le cœur de l'agriculteur. "Est-ce que j'ai le droit de te prendre la main ?" lui avait-elle timidement demandé, des larmes aux yeux.

Une relation critiquée avec des débuts compliqués

Malgré leur idylle naissante, Justine n'a pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs, pendant, et après l'émission… Très vite, elle est devenue la cible des critiques sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu'à l'accuser de manipuler Patrice. "Elle n'est là que pour la célébrité", "Elle se sert de lui" pouvait-on lire sur X, entre autres remarques bien plus incisives.

Patrice lui-même avait eu du mal après l'émission, avec sa nouvelle dulcinée. Des rythmes de vie différents, le caractère directif de Justine et son manque d'implication professionnelle l'avait éloigné de Patrice, qui avait été jusqu'à solliciter l'aide de Karine Le Marchand. L'animatrice de l'émission n'avait pas caché son propre scepticisme lors du bilan : "On dirait que tout doit aller dans ton sens", avait-elle dit à Justine.

Une vie loin des caméras

Mais oui, Patrice et Justine sont toujours ensemble, et semblent soudés, et heureux. S'ils ont disparu pendant presque un an, cet été, ils ont ouvert les portes de la ferme au journal local L'Eveil de Pont-Audemer. Depuis leur passage à la télévision, le couple a pris ses distances avec les médias et les caméras, en grande partie à cause des critiques virulentes dont Justine a fait l'objet. Les réseaux sociaux n'ont pas été tendres avec elle, et des internautes n'ont pas hésité à l'attaquer sur son physique et son comportement.

"On aimerait retrouver un peu de normalité", a expliqué Patrice. Justine, de son côté, évoque les difficultés de vivre sous le regard critique du public. "Cela n'a pas été facile de lire tout ce qui a été dit sur nous, mais surtout sur moi."

Un avenir prometteur ?

Malgré des débuts difficiles, le couple semble avoir trouvé son équilibre. Patrice, toujours très amoureux, espère continuer à bâtir son avenir avec Justine. Leur amour, qui a débuté sous l'œil des caméras, semble désormais plus fort que jamais, loin de ces mêmes caméras.

