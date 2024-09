L'amour est dans le pré. Grand retour de Valentin ! Découvrez enfin ce qui s'est passé avec sa seconde prétendante

Valentin, l'agriculteur manchois, est de retour dans "L'amour est dans le pré". Après un épisode plein de suspense, tout le monde se pose la même question : Ilona est-elle venue à la gare ?

Après quelques épisodes d'absence de notre agriculteur préféré, on a enfin eu la nouvelle tant attendue. Sur le quai de la gare de Lison, Valentin et Flavie sont seuls. En effet, Ilona, la seconde prétendante, n'est pas venue à la gare où elle était attendue ! Pourquoi ? Simplement parce qu'elle a… raté son arrêt. Résultat : Valentin et sa première prétendante, Flavie, ont dû aller la chercher à une autre gare, celle de Carentan.

Valentin, notre professionnel des compliments, ne tarit pas d'éloges lorsqu'il retrouve (enfin) sa belle :

Malgré ce quiproquo rapidement résolu, l'ambiance dans la voiture est plus que tendue. Ilona n'hésite pas à lancer quelques piques à sa rivale, tandis que Valentin, fidèle à lui-même, reste réservé et observe la situation sans intervenir.

L'étrange étape du gâteau

Une fois arrivés à la ferme, le trio passe à la cuisine, et c'est Flavie qui prend les choses en main. Elle décide de préparer un gâteau, mais pas n'importe quel gâteau… Un gâteau au yaourt, sans yaourt ! Un choix de recette qui n'a pas manqué de vous surprendre.

Pendant ce temps, Ilona reste en retrait, observant la scène sans vraiment participer, et émettant des commentaires peu engageants sur l'initiative de sa rivale. Vous avez été nombreux à souligner ce comportement, qui a quelque peu terni l'image d'Ilona à vos yeux.

Un gâteau… pour le dîner en famille !

Les deux prétendantes n'ont même pas eu le temps de s'installer que la famille de Valentin débarque déjà pour les rencontrer. Sa mère, sa sœur et son beau-père se joignent à eux pour un dîner où l'ambiance est plus qu'à la découverte. Rapidement, les deux jeunes femmes se retrouvent face à un véritable interrogatoire de la part de la sœur de Valentin, qui les questionne tout en les observant avec attention, sous l'œil de Valentin qui reste silencieux.

Entre les questions incisives et les séquences de cuisine où vous avez pu constater les talents culinaires quelque peu limités de Valentin, l'épisode ne manque pas de moments cocasses.

Ce dîner semble être une première épreuve pour les prétendantes, et Flavie s'en sort plutôt bien (malgré des compliments toujours aussi "touchants" de notre Valentin).

Ilona, elle, a laissé une impression mitigée.

Flavie prend de l'avance, Ilona en difficulté

A l'issue de cet épisode, Flavie semble avoir une longueur d'avance dans le cœur de Valentin.

Toutefois, notre agriculteur a précisé qu'il attendait un geste de sa part. Si Flavie ne fait pas rapidement le premier pas, il pourrait bien mettre fin à leur "relation". Quant à Ilona, son caractère a semblé vous refroidir, et il ne semble pas non plus avoir séduit Valentin. Affaire à suivre !

Ce retour de Valentin a donc été riche en rebondissements. Entre tensions, moments gênants et situations inattendues, cet épisode a permis de mieux cerner les deux prétendantes. Qu'en pensez-vous ? Si vous souhaitez réagir avec nous, n'hésitez pas à utiliser le #adp, #adp2024 !