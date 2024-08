Télévision. Découvrez Valentin, notre candidat normand "très touchant" dans L'amour est dans le pré

L'amour est dans le pré est de retour sur M6, et parmi les candidats de cette 19e saison, Valentin, 26 ans, fait déjà parler de lui. Originaire de la Manche, ce jeune éleveur de vaches laitières a séduit les téléspectateurs dès son passage dans les portraits diffusés en début d'année. Pour ceux qui auraient manqué cette première étape, voici un retour sur ce que vous avez raté… mais en mieux !

Valentin, c'est un prénom qui résonne comme une promesse de romantisme, et ce n'est pas par hasard qu'il s'inscrit dans cette quête amoureuse. A la tête d'une ferme laitière de 85 vaches sur 102 hectares en Normandie, il a repris l'exploitation familiale après la disparition tragique de son père dans un accident de voiture, alors qu'il n'avait que 19 ans. "J'ai ressenti un grand vide, je me suis plongé dans le travail complètement, il ne fallait pas qu'il y ait de temps libre", confie-t-il avec émotion. Depuis, la ferme et les animaux sont devenus son refuge, et il est resté seul, entouré des souvenirs du passé.

Mais derrière ce quotidien empreint de solitude se cache un jeune homme attachant et généreux. "J'ai beaucoup d'amour à donner, oui, il y en a à pleines brouettes, mais je n'ai pas une grande expérience de cette affaire-là", avoue-t-il en souriant. Avec une seule relation amoureuse qui n'a duré que trois mois, Valentin n'a pas eu beaucoup d'occasions de rencontrer l'amour, mais il est prêt à se lancer dans l'aventure.

Un jeune homme bien entouré malgré tout

Son inscription à l'émission, c'est à sa sœur qu'il la doit. "Je pense qu'il est prêt mais il sait pas comment s'y prendre", confie-t-elle avec bienveillance. Et si Valentin, un peu stressé par cette nouvelle expérience, se définit comme "gentil, généreux, avec un grand cœur", il admet aussi sans complexe être "désordonné". D'ailleurs, c'est sa mère qui fait le ménage chez lui !

Au-delà de ses activités agricoles, Valentin est aussi un grand gourmand. Chaque midi, il déjeune avec sa grand-mère Solange, 93 ans, qui l'adore mais rêve de le voir enfin amener une femme à la ferme. Et cette année, pour la première fois, Valentin s'apprête à accueillir non pas une, mais deux prétendantes chez lui. "Chaque pot à son couvercle, hein, c'est c'qu'on dit, normalement", plaisante-t-il avec espoir.

Alors que les épisodes de speed dating et de rencontres à la ferme approchent, Valentin décrit son aventure d'un seul mot dans la bande-annonce dévoilée il y a quelques jours : "Magique." Il nous tarde de découvrir la suite de son parcours, et de voir si ce jeune éleveur au grand cœur trouvera enfin la femme qui viendra compléter sa vie.

Rendez-vous tous les lundis à 21h10 sur M6 pour suivre son histoire dans L'amour est dans le pré !