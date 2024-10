L'Amour est dans le pré. Valentin à Saint-Lô avec ses prétendantes, des larmes et une décision difficile

Première surprise de l'épisode : Flavie, qui n'est visiblement pas là pour rigoler, emmène Valentin dans sa propre maison familiale. Rien que ça ! Un endroit lourd de souvenirs, notamment du décès de son père, auquel Valentin était profondément attaché. A peine sont-ils montés dans la voiture que Valentin demande à Flavie où ils se rendent. Et là, surprise : "Pas besoin de GPS, nous allons dans ta maison de famille." Flavie avait bien préparé son coup.

Une fois sur place, l'émotion gagne rapidement Valentin, submergé par les souvenirs : "J'avais prévu d'emmener la gagnante ici à la fin de l'émission, et elle m'y emmène. C'est peut-être un signe." Touchant et vulnérable, il confie son amour pour les tracteurs miniatures qu'il collectionnait, tout comme son père, mais ce dernier avait une collection de vrais engins agricoles ! "Je n'ai plus le temps de m'en occuper maintenant, mais ça me manque." On ressent toute la peine et la nostalgie dans ses mots. Un moment bouleversant pour l'agriculteur, qui ne retient pas ses larmes… et pour nous.

Bref, si l'amour passe par les tracteurs, Flavie vient de marquer des points.

Flavie gagne du terrain, mais Ilona n'est pas hors course

De retour à la ferme, l'ambiance est nettement moins émotive. Ilona n'a pas caché sa jalousie face à la complicité grandissante entre Valentin et Flavie.

Mais pas de temps pour les tensions : direction Saint-Lô pour une soirée karaoké entre amis ! Pour les connaisseurs, on reconnaît sur les images le bar La Plage à côté de la gare de Saint-Lô.

Là, Flavie continue de marquer des points en s'intégrant parfaitement à la bande de copines de Valentin. Son humour et sa légèreté font mouche, tandis qu'Ilona reste un peu plus discrète, observant en retrait.

La meilleure amie de Valentin, quant à elle, ne mâche pas ses mots : "Moi, c'est Flavie que je préfère." Un verdict sans appel. Mais attention ! Ilona n'a pas dit son dernier mot et se confie finalement au meilleur ami de Valentin, Lucas. Ce dernier, sentant bien le dilemme amoureux, donne son propre avis : "Pour moi, Ilona est plus discrète, mais Flavie, c'est un peu trop 'moi je, moi je'. J'ai l'impression qu'Ilona correspondrait plus que Flavie", suggère-t-il à Valentin.

Valentin prend note de cette remarque : "Après ce commentaire, je m'en suis un peu rendu compte…"

Un choix difficile, une fois de plus

Le Manchois se retrouve donc face à un dilemme cornélien : la discrète Ilona ou la pétillante et dévouée Flavie ? On cite notre Manchois qui reste encore indécis : "Dès le départ, j'avais un penchant pour Flavie, mais je n'ai pas encore laissé tomber Ilona." Ce qui est sûr, c'est que la décision finale ne sera pas facile à prendre pour lui… et le suspense reste entier !

