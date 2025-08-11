En ce moment Ce qui me va Pierre GARNIER
Télévision. "Que sont-ils devenus" : confidences, amours et retrouvailles ce soir sur M6 avec Karine Le Marchand et Valentin

Société. Lundi 11 août 2025 à 21h10, M6 propose une soirée exceptionnelle avec "Que sont-ils devenus ?". Autour de Karine Le Marchand, les agriculteurs des saisons 18 et 19 (et notre cher Valentin, de la Manche) de "L'amour est dans le pré" se retrouvent pour partager leurs histoires d'amour, faire le bilan et annoncer mariages et naissances.

Publié le 11/08/2025 à 17h35 - Par Mathilde Rabaud
Karine Le Marchand orchestre des retrouvailles riches en émotions. - M6

Ce soir, M6 rouvre les portes de l'émission culte L'amour est dans le pré avec un numéro spécial. Sous la houlette de Karine Le Marchand, les agriculteurs qui ont marqué les saisons passées reviennent raconter la suite de leur aventure. Entre couples qui se sont formés, autres qui se sont séparés, naissances inattendues et amitiés indéfectibles, l'émission promet un condensé d'émotion et de surprises.

La grande fête pour les 70 ans de Gillou

Moment phare de cette soirée : la célébration des 70 ans de Gillou, doyen de la saison 19. Entre éclats de rire, souvenirs émouvants et discours touchants, la production a vu les choses en grand. Les téléspectateurs pourront revivre cette fête haute en couleur qui réunit toute la famille de l'émission.

Des nouvelles de Valentin, l'agriculteur de la Manche

Impossible de passer à côté de Valentin, l'un des visages les plus attachants de la saison. L'agriculteur manchois revient sur les changements récents dans sa vie, sa vision de l'amour aujourd'hui et les projets qui l'animent. Une séquence attendue par tous ceux qui l'avaient suivi avec enthousiasme.

Saison 20 : les portraits déjà disponibles, où et quand les retrouver ?

Pendant que les anciens se confient, les nouveaux candidats s'apprêtent à vivre leur propre histoire. Les portraits de la saison 20 ont été diffusés lundi 13 janvier 2025 sur M6, et restent accessibles sur la plateforme M6+. Ils seront rediffusés en seconde partie de soirée.

Découvrez Gilles, l'agriculteur normand de la saison

On y découvre notamment Gilles, 58 ans, céréalier et agent de collecte de lait en Normandie. Passionné de danse, il espère rencontrer une compagne partageant ses valeurs et l'amour de la vie rurale. Son portrait, ici.

Rendez-vous pour les speed datings dès le 25 août 2025

Les fans n'auront pas à patienter longtemps avant de découvrir la suite : les speed datings de la saison 20 débuteront lundi 25 août 2025. Ces rencontres rapides mais décisives marqueront le début des nouvelles histoires, entre coups de foudre, hésitations et rebondissements imprévus. On a déjà hâte de suivre notre Normand !

