Manche. Une bombe américaine découverte sur une plage du Cotentin

Le passé de la Manche a refait surface. Dimanche 28 décembre, l'alerte a été donnée sur une plage de Barneville-Carteret, dans le Cotentin. Une bombe américaine de 28cm de long et de 8cm de diamètre a été découverte. L'engin avait une capacité explosive équivalant à 200 grammes de TNT. Après avoir procédé à la sécurisation du site, le groupe de plongeurs-démineurs de la Manche, basé à Cherbourg, a procédé au traitement de la munition.

La bombe américaine a été découverte à Barneville-Carteret. - Préfecture maritime de la Manche

Je découvre une bombe, que dois-je faire ?

Cet événement n'est pas isolé. En 2024, 130 obus et objets dangereux ont été découverts sur les côtes normandes. Si vous découvrez une bombe et qu'il y a un danger imminent (fumée, flamme, taille 20x70cm au minimum), il faut contacter la préfecture de la Manche au standard (02 33 75 49 50) ou le centre interdépartemental du déminage de Caen ou le Service interministériel de défense et de protection civiles au 02 33 75 47 77. S'il s'agit de munitions découvertes un week-end, et qui ne présentent pas de risque imminent, il faut appeler uniquement la préfecture. Dans les deux cas, il ne faut pas manipuler l'engin suspect, et si possible prendre une photo de la munition afin d'aider les démineurs.