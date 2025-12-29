En ce moment Le Chat Léman
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Une bombe américaine découverte sur une plage du Cotentin

Sécurité. Un ancien engin explosif américain a été découvert à Barneville-Carteret dans la Manche. Les démineurs ont procédé à son traitement, dimanche 28 décembre.

Publié le 29/12/2025 à 11h15 - Par Julien Rojo
Manche. Une bombe américaine découverte sur une plage du Cotentin
L'explosif mesure une vingtaine de centimètres. - Préfecture maritime de la Manche

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le passé de la Manche a refait surface. Dimanche 28 décembre, l'alerte a été donnée sur une plage de Barneville-Carteret, dans le Cotentin. Une bombe américaine de 28cm de long et de 8cm de diamètre a été découverte. L'engin avait une capacité explosive équivalant à 200 grammes de TNT. Après avoir procédé à la sécurisation du site, le groupe de plongeurs-démineurs de la Manche, basé à Cherbourg, a procédé au traitement de la munition.

La bombe américaine a été découverte à Barneville-Carteret.La bombe américaine a été découverte à Barneville-Carteret. - Préfecture maritime de la Manche

Je découvre une bombe, que dois-je faire ?

Cet événement n'est pas isolé. En 2024, 130 obus et objets dangereux ont été découverts sur les côtes normandes. Si vous découvrez une bombe et qu'il y a un danger imminent (fumée, flamme, taille 20x70cm au minimum), il faut contacter la préfecture de la Manche au standard (02 33 75 49 50) ou le centre interdépartemental du déminage de Caen ou le Service interministériel de défense et de protection civiles au 02 33 75 47 77. S'il s'agit de munitions découvertes un week-end, et qui ne présentent pas de risque imminent, il faut appeler uniquement la préfecture. Dans les deux cas, il ne faut pas manipuler l'engin suspect, et si possible prendre une photo de la munition afin d'aider les démineurs.

Galerie photos
La bombe américaine a été découverte à Barneville-Carteret. - Préfecture maritime de la Manche

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Une bombe américaine découverte sur une plage du Cotentin
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple