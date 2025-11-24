En ce moment Sapphire Ed Sheeran
Seine-Maritime. Une bombe anglaise de 222kg doit être neutralisée, un périmètre de sécurité est mis en place

Sécurité. Une munition de la Seconde Guerre mondiale doit être neutralisée par les démineurs de Caen à Bosc-le-Hard, lundi 24 novembre 2025. Un périmètre de sécurité est mis en place et les habitants concernés ont dû évacuer la zone.

Publié le 24/11/2025 à 08h33 - Par Pierre Durand-Gratian
Les démineurs du centre de Caen sont mobilisés sur l'opération. - Illustration

C'est une opération commune en Seine-Maritime. Elle requiert malgré tout des précautions particulières.

Une bombe anglaise de 222kg qui contient 69kg de charge explosive doit être neutralisée par le centre de déminage de Caen, lundi 24 novembre à Bosc-le-Hard. Les professionnels doivent intervenir dès 10h et jusqu'à 16h environ.

Les habitants évacués

Un périmètre de sécurité de 270 mètres autour de l'engin explosif a été mis en place dès 8h du matin, et pour toute la durée de l'opération. Les habitants ont été sommés d'évacuer la zone. Ils peuvent au besoin être accueillis au sein de la résidence autonomie Saint-Jean du village. La circulation routière est aussi interrompue sur la RD25 dans le périmètre.

La munition de la Seconde Guerre mondiale a été découverte dans un champ, samedi 20 septembre. Elle a été recouverte de sédiments et protégée par un merlon de bottes de paille pour la sécurité des habitants, en attendant l'intervention du jour.

Après sa neutralisation aujourd'hui, les démineurs procéderont à la destruction de la bombe au sein de la carrière Lafarge située à Saint-Vigor-d'Ymonville, mardi 25 novembre à partir de 12h.

