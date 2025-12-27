Football. Jean-Louis Gasset, ex-entraîneur du SM Caen, est décédé

Il laisse un vide dans le monde du football français. Jean-Louis Gasset est décédé vendredi 26 décembre, à l'âge de 72 ans. Il était notamment passé par le Stade Malherbe Caen entre 2000 et 2001.

Entraîneur et bourreau des Caennais

Le technicien, originaire de Montpellier, a notamment eu sous ses ordres des joueurs comme Mathieu Bodmer, Cyrille Watier ou encore Anthony Deroin. Après des débuts du côté du Montpellier HSC, Jean-Louis Gasset est appelé en urgence à Caen, alors en Ligue 2. Il succède à Pascal Théault, remercié en septembre 2000, à la suite d'un mauvais début de saison. Avec les Caennais, l'entraîneur réussit le maintien, avec une 17e place et 43 points à l'issue de la saison. Il n'est cependant pas choisi pour entraîner les Rouge et Bleus lors de l'exercice 2001-2002.

Pendant sa carrière, Jean-Louis Gasset est repassé plusieurs fois à Caen, en tant qu'entraîneur ou adjoint. Ce fût notamment le cas un soir de mai 2009. Le Bordeaux de Laurent Blanc, alors leader de Ligue 1, se déplace à Caen, en très mauvaise posture pour se maintenir dans l'élite. 20 924 spectateurs assistent à la courte défaite des Caennais (0-1), permettant aux Bordelais d'être sacrés champions de France, et scellant le destin du Stade Malherbe, relégué en Ligue 2. Jean-Louis Gasset, alors adjoint du champion du monde 1998, célèbre le titre avec des joueurs comme Gourcuff, ou encore un certain Yoan Gouffran, ancien Caennais et unique buteur de la soirée.