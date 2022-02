Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 21 février

CALVADOS

Mardi 21 février, le S.M Caen reçoit l'A.S Nancy dès 18h30, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et sur tendanceouest.com.

MANCHE

Du vendredi 24 au mardi 28 février, c'est la 143ème édition du Carnaval de Granville, 4 jours de fêtes, de musique et de cavalcades. Retrouvez Tendance Ouest sur place durant tout le week-end (rue du Docteur Letourneur). Émission le samedi matin de 9h à 12h, animations musicales le samedi après-midi de 16h à 18h et dimanche venez vous faire prendre en photo avec vos amis, votre famille et votre déguisement.

Samedi 25 et dimanche 26, c'est CréaCity à La Glacerie, le salon du jouet de construction. Lego, Mecanno, JeuJura et bien d'autres. Rendez-vous samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h au Complexe Sportif de la Saillanderie à La Glacerie. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 2 ans.