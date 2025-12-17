Podcast. Le Débrief 100% HAC avec Mathieu Bodmer au stade Océane : "Je n'ai pas de plan de carrière"

Avant la trêve hivernale, Le Débrief 100 % HAC pose ses micros au stade Océane où nous reçoit Mathieu Bodmer, le discret et néanmoins incontournable directeur sportif du club doyen.

Après seize journées et alors que l'on s'approche du dernier match de la phase aller (HAC - Angers, le 4 janvier), Le Havre pointe à la 15e place de Ligue 1 avec 15 points. Pas de quoi tout à fait contenter Mathieu Bodmer. "On ne se satisfait pas. Nous sommes un peu frustrés et déçus pour les joueurs et le staff, car ils travaillent bien et ne sont pas récompensés", regrette l'Ebroïcien, jugeant que les hommes de Didier Digard ne sont pourtant pas passés au travers sur la plupart des matchs.

Effectif : des prolongations à venir

Le trio de journalistes formé par Mathieu Billeaud (Foot Normand), Luc Gallais (Le Courrier Cauchois) et Célia Caradec (Tendance Ouest) n'élude pas le mercato, bien entendu. Le marché des transferts sera ouvert du jeudi 1er janvier au lundi 2 février à 20h. Le HAC va-t-il recruter au mois de janvier ? "On aimerait bien", confirme Mathieu Bodmer qui tempère : "L'argent, on ne l'a pas !" rappelle le directeur sportif, le club doyen étant toujours soumis à un encadrement de la masse salariale. "Peut-être qu'il y aura des départs, des garçons qui auront envie de voir ailleurs… On travaille dessus, mais ça ne va pas être simple."

L'équipe du Débrief a posé ses micros au stade Océane avant la trêve hivernale. - Célia Caradec

Sangante, Lloris, Kechta, Touré, Ndiaye, Youté… Alors que de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat, les discussions sur d'éventuelles prolongations sont par ailleurs ouvertes. Pour certains, "c'est en bonne voie, on les annoncera prochainement", assure le boss des Ciel & Marine, sans citer de nom.

Le maintien en Ligue 1, une "priorité absolue"

Le Débrief 100% HAC consacre aussi un chapitre au rôle de Mathieu Bodmer, à sa vision de la formation et à son avenir. "Je n'ai pas de plan de carrière", assure celui qui a pris les commandes en 2022, aux côtés du président Jean-Michel Roussier et de toute son équipe. "On a fait des bonnes choses, des moins bonnes, on apprend, on fait des erreurs mais on avance, c'est le plus important. Il y a encore tellement de choses à faire ici, j'aimerais les mener à bien et aller le plus loin possible", déclare l'ancien joueur du PSG, qui a fait du maintien en Ligue 1 sa "priorité absolue".

