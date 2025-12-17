En ce moment Messy Lola YOUNG
Alerte météo. Avis de grand frais en Normandie : deux départements sous vigilance, des rafales jusqu'à 120km/h sur les côtes

Société. La vigilance jaune pour vent violent est activée ce jeudi 18 décembre 2025 dans plusieurs départements normands, notamment la Manche et le Calvados. Rafales puissantes, fortes pluies et mer très agitée sont attendues. Les autorités appellent à la prudence, en particulier sur le littoral.

Publié le 17/12/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Alerte météo. Avis de grand frais en Normandie : deux départements sous vigilance, des rafales jusqu'à 120km/h sur les côtes
Vigilance vent en Normandie : rafales intenses et conditions maritimes dégradées. - Adobe

La journée de ce jeudi 18 décembre 2025 s'annonce agitée en Normandie.
Dans la Manche, la vigilance jaune pour vent violent est effective de 13h à 23h.
Dans le Calvados, l'épisode est plus concentré mais tout aussi notable, avec une vigilance annoncée de 16h à 21h.

Ce type de situation, fréquent en cette période de l'année, nécessite néanmoins une attention particulière, notamment pour les déplacements et les activités en extérieur.

Des rafales pouvant dépasser les 100km/h sur le littoral normand

Selon les dernières prévisions, ce coup de vent hivernal devrait se renforcer dès la matinée par l'ouest, comme le rapporte le spécialiste Météo Basse Normandie.
Les rafales pourraient atteindre :

100 à 110km/h, voire localement 120km/h, sur les zones côtières les plus exposées, notamment dans le Cotentin,

80 à 100km/h sur le reste du littoral normand,

60 à 90km/h dans les terres, principalement dans l'ouest de la région.

A cela s'ajoutent des pluies soutenues et une forte houle, rendant les conditions particulièrement délicates en bord de mer.

Un avis de grand frais émis pour la Manche et la mer du Nord

Face à cette dégradation, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a émis un avis de grand frais.
Le vent, de secteur sud à sud-ouest, est annoncé force 7 à 8 sur l'échelle de Beaufort, avec de fortes rafales, sur l'ensemble de la façade maritime allant du cap de la Hague à la baie de Somme.

Les conditions devraient rester agitées jusqu'en soirée, avant une baisse progressive de l'intensité du vent dans la nuit, puis en journée vendredi.

Sorties en mer et sur le littoral : les consignes de sécurité à respecter

Les autorités maritimes rappellent plusieurs règles essentielles de prudence avant toute sortie sur la plage ou en mer :

  • consulter la météo, les horaires et coefficients de marée,
  • éviter de partir seul et informer un proche de son itinéraire,
  • disposer d'un moyen de communication fonctionnel (téléphone chargé et étanche, VHF),
  • rester proche d'un point de repli et conserver des repères visuels sur le littoral,
  • respecter strictement les interdictions de baignade et d'activités nautiques.

En cas de danger ou de témoin d'un incident en mer, le 196 ou le canal 16 de la VHF permettent de contacter rapidement les secours.

Une fin d'année 2025 marquée par un temps très actif

Ce coup de vent s'inscrit dans une fin d'année météorologiquement dynamique en Normandie. Après cet épisode venteux, un possible retour du froid est envisagé à l'approche des fêtes, renforçant l'impression d'un mois de décembre particulièrement contrasté.

