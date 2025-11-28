En Mayenne. Le Département et ses agents prêts à affronter les épisodes hivernaux sur les 1 750km de routes

Les températures ont chuté et les premières gelées ont déjà frappé la Mayenne en novembre. Comme chaque année, le Département met en œuvre des ressources matérielles et humaines pour déneiger et lutter contre le verglas et la neige. Officiellement, cette campagne de viabilité hivernale débute lundi 1er décembre. Dans les faits, la vigilance est déjà de mise sur les 1 749km de routes départementales et les saleuses ont réalisé leurs premières sorties jeudi 20 et vendredi 21 novembre, notamment dans le Nord-Mayenne où 7cm de neige sont tombés.

11 patrouilleurs et 3 000 tonnes de sel mobilisés

Jusqu'au 2 mars, une équipe de 45 agents est mobilisée 24h/24 pour intervenir rapidement en cas d'épisode hivernal. 11 patrouilleurs et autant de camions équipés de saleuses sont mobilisables jour et nuit avec 3 000 tonnes de sel en capacité de stockage. "En moyenne, 500 tonnes de sel sont mobilisées chaque année pour cette mise en sécurité", précise Vincent Saulnier, vice-président du Conseil départemental en charge des routes. Les interventions sont priorisées sur les grands axes mayennais, qui desservent les principales agglomérations et pôles économiques du département. En ce qui concerne les principales autres voies, qui représentent 1 200km de routes, les agents n'interviennent que les jours ouvrés à partir de 6h ou lorsqu'une circulation normale est revenue sur les grands axes.

Pour connaître les conditions de circulation en cas d'intempéries, le Département met à disposition des usagers le site dédié Inforoutes53. Sur décision de la préfecture ou des services de la région Pays de la Loire, les transports scolaires et de voyageurs peuvent être adaptés ou suspendus selon les conditions de circulation.