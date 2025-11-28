En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

En Mayenne. Le Département et ses agents prêts à affronter les épisodes hivernaux sur les 1 750km de routes

Sécurité. A l'approche de l'hiver, le Département de la Mayenne déploie des ressources humaines et matérielles pour affronter les épisodes de neige et de verglas.

Publié le 28/11/2025 à 08h40 - Par Simon Lebaron
En Mayenne. Le Département et ses agents prêts à affronter les épisodes hivernaux sur les 1 750km de routes
Les camions équipés de lame et de saleuse se tiennent prêts à affronter les épisodes hivernaux.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les températures ont chuté et les premières gelées ont déjà frappé la Mayenne en novembre. Comme chaque année, le Département met en œuvre des ressources matérielles et humaines pour déneiger et lutter contre le verglas et la neige. Officiellement, cette campagne de viabilité hivernale débute lundi 1er décembre. Dans les faits, la vigilance est déjà de mise sur les 1 749km de routes départementales et les saleuses ont réalisé leurs premières sorties jeudi 20 et vendredi 21 novembre, notamment dans le Nord-Mayenne où 7cm de neige sont tombés.

11 patrouilleurs et 3 000 tonnes de sel mobilisés

Jusqu'au 2 mars, une équipe de 45 agents est mobilisée 24h/24 pour intervenir rapidement en cas d'épisode hivernal. 11 patrouilleurs et autant de camions équipés de saleuses sont mobilisables jour et nuit avec 3 000 tonnes de sel en capacité de stockage. "En moyenne, 500 tonnes de sel sont mobilisées chaque année pour cette mise en sécurité", précise Vincent Saulnier, vice-président du Conseil départemental en charge des routes. Les interventions sont priorisées sur les grands axes mayennais, qui desservent les principales agglomérations et pôles économiques du département. En ce qui concerne les principales autres voies, qui représentent 1 200km de routes, les agents n'interviennent que les jours ouvrés à partir de 6h ou lorsqu'une circulation normale est revenue sur les grands axes.

Pour connaître les conditions de circulation en cas d'intempéries, le Département met à disposition des usagers le site dédié Inforoutes53. Sur décision de la préfecture ou des services de la région Pays de la Loire, les transports scolaires et de voyageurs peuvent être adaptés ou suspendus selon les conditions de circulation.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
En Mayenne. Le Département et ses agents prêts à affronter les épisodes hivernaux sur les 1 750km de routes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple