Manche. DJ Baguette mixe dans deux boulangeries du département en deux jours

Une tournée sous forme de fournée ! Dorian Gamon est DJ Baguette. Ce DJ originaire de la Drôme propose une expérience musicale peu banale, dans les boulangeries. Il a entamé un véritable tour de France qui fait étape dans la Manche. Un set de 4 heures pour un temps de partage en musique et en gourmandise.

Il était déjà venu dans la Manche

Expérience à vivre mardi 13 janvier à la boulangerie Artémia dans le quartier de l'Aurore à Saint-Lô et mercredi 14 janvier à la boulangerie "Au fil de l'éclair" sur la commune des Pieux, de 16 à 20 heures ! Dorian Gamon s'était déjà arrêté dans une boulangerie "Aux gourmandises de Laurette " à Avranches en octobre 2024.