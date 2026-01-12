En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Manche. DJ Baguette mixe dans deux boulangeries du département en deux jours

Loisir. Un DJ particulier installe ses platines dans deux boulangeries dans la Manche mardi 13 et mercredi 14 janvier.

Publié le 12/01/2026 à 10h59 - Par Thierry Valoi
Manche. DJ Baguette mixe dans deux boulangeries du département en deux jours
DJ baguette installe ses platines dans des boulangeries. - Dorian Gamon

Une tournée sous forme de fournée ! Dorian Gamon est DJ Baguette. Ce DJ originaire de la Drôme propose une expérience musicale peu banale, dans les boulangeries. Il a entamé un véritable tour de France qui fait étape dans la Manche. Un set de 4 heures pour un temps de partage en musique et en gourmandise.

Il était déjà venu dans la Manche

Expérience à vivre mardi 13 janvier à la boulangerie Artémia dans le quartier de l'Aurore à Saint-Lô et mercredi 14 janvier à la boulangerie "Au fil de l'éclair" sur la commune des Pieux, de 16 à 20 heures ! Dorian Gamon s'était déjà arrêté dans une boulangerie "Aux gourmandises de Laurette " à Avranches en octobre 2024.

