Avranches. Pour "recréer du lien", ce DJ mixe en boulangerie

Insolite. Le DJ Dorian Gamon vient mixer dans la boulangerie Aux gourmandises de Laurette, mercredi 8 octobre. Il a créé cette animation insolite pour recréer du lien.

Publié le 08/10/2025 à 07h00 - Par Thibault Lecoq
Dorian Gamon vient mixer dans une boulangerie d'Avranches, mercredi 8 octobre. - Dorian Gamon

Une animation un peu particulière aura lieu dans une boulangerie à Avranches, mercredi 8 octobre. Un DJ va venir mixer de 16h à 20h à la boulangerie Aux gourmandises de Laurette en centre-ville. Derrière les platines et cette idée un peu folle, il y a Dorian Gamon, un DJ de la Drôme.

• A lire aussi. Insolite. Un DJ va mixer… dans une boulangerie du sud-Manche !

Dorian Gamon en est à sa 19e date en boulangerie, et c'est la première en Normandie. "La philosophie première est de récréer du lien dans ces commerces, et notamment les boulangeries. Pour moi, les boulangeries ont une valeur sentimentale. C'est là que toutes les générations se rencontrent encore. Je veux faire perdurer cette tradition en amenant un côté un peu plus novateur avec les platines et attirer une clientèle jeune qui délaisse ces commerces", explique-t-il. Au final, selon lui, cela crée plus que du lien. "Ça crée aussi un moment de joie et de ferveur pour une clientèle et surtout un personnel qui travaille sans compter. Les boulangers ont des heures un peu découpées et grâce à cette initiative, on échappe un peu au quotidien et ça crée un moment incroyable", ajoute le DJ. Ce sont les boulangeries qui viennent vers lui pour lui proposer de venir.

