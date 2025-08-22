En ce moment Messy Lola YOUNG
Insolite. Un DJ va mixer... dans une boulangerie du sud-Manche !

Insolite. Aux Gourmandises de Laurette est une boulangerie à Avranches. Mercredi 8 octobre prochain, elle va accueillir un DJ, Dorian Gamon pour un set.

Publié le 22/08/2025 à 14h14 - Par Thibault Lecoq
Insolite. Un DJ va mixer... dans une boulangerie du sud-Manche !
Aux Gourmandises de Laurette va accueillir un DJ dans sa boutique, mercredi 8 octobre à Avranches. - Aux Gourmandises de Laurette

Dans une boulangerie, on trouve du pain, des viennoiseries, des sandwichs, mais parfois aussi des choses plus inhabituelles. Mercredi 8 octobre, Aux Gourmandises de Laurette, place Patton à Avranches, accueillera… un DJ : Dorian Gamon. Ce DJ originaire de Valence, dans la Drôme, viendra mixer directement dans la boutique, qui ressemblera alors davantage à une piste de danse qu'à un fournil traditionnel. Il sera présent en fin d'après-midi.

Levain les mains en l'air

Dorian Gamon est DJ, mais il développe un concept qu'il décline sur les réseaux sociaux : mixer dans les boulangeries. Aux Gourmandises de Laurette sera sa première apparition en Normandie. Tel un chef d'orchestre, il fera vibrer ses platines "à la baguette", sur un rythme croissant, pendant que les clients choisiront leur pain.

Hannelore Hamel, la gérante, suivait déjà l'artiste sur les réseaux sociaux. Quand celui-ci a posé en vidéo la question de sa prochaine boulangerie, elle l'a tout de suite contacté.

"Ça correspond à ce qu'on est : une équipe jeune, professionnelle et qui aime rire", détaille-t-elle.

Avec son mari Stéphane, elle a déjà participé à La Meilleure boulangerie de France en 2023. Par cette animation, elle souhaite aussi mettre en lumière Avranches, sa ville, ainsi que le métier de boulanger.

"Je le défends, car c'est de l'artisanat. Ça existe encore", affirme-t-elle.

Elle tient également à valoriser ses clients et ses équipes, sans qui le magasin n'existerait pas.

