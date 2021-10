A Séoul, la boulangerie "Rouen" sert des galettes des rois toute l'année !

Comment ce nom est-il arrivé sur la façade d’une boulangerie-pâtisserie, française certes, mais tenu par un couple de coréens ? “Ils sont venus tous les deux à Rouen se former à l’Institut National de Boulangerie Pâtisserie”, explique Gérard Brochoire, son directeur. Puis, il y a deux ans, Young Kwang Song et Shin So Young ont ouvert leur commerce à Séoul. Et ils ne sont pas les seuls Coréens à avoir décidé de se lancer dans cette branche. “Il y a plus d’une dizaine de personnes, travaillant aujourd’hui en Corée, qui sont passées par l’INBP”.

L’une d’entre elles, auparavant attachée parlementaire, s’est pris de passion pour la pâtisserie et a tout quitté pour se lancer dans cette branche. Elle a commencé en livrant elle-même les gâteaux qu’elle confectionnait durant la journée. Aujourd’hui, elle possède 20 points de vente en Corée, dirige près de 100 salariés et vend des galettes des rois à longueur d’année !