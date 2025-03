Evénement. Rouen renoue avec son histoire : c'est le retour du carnaval !

C'est une nouveauté de cette année 2025. Ludivine Journaux, guide-conférencière, a souhaité redonner vie au carnaval.

Un joyeux barouf

Dimanche 9 mars, un peu partout dans Rouen, grâce à la participation de nombreux collectifs d'artistes et associations culturelles, la fête commencera dès midi. "13 points de chauffe sont disséminés, surtout en centre-ville de Rouen, mais aussi sur la place du marché de Sotteville", annonce Ludivine Journaux. Avec des animations aussi variées que des manipulations de marionnettes géantes sur la place des Emmurées, un DJ set aux Tatas fripées, un stand de maquillage dans l'esprit de la fête des morts au Comptoir latino, des déclamations poétiques place de la Rougemare ou une customisation d'un piano mobile au Café de l'époque, la fête promet d'être folle.

Un parcours festif

"Et ce n'est que le début ! précise Ludivine Journaux. Les participants se rassembleront ensuite place du Vieux-Marché, accueillis par une cinquantaine de musiciens de la Batucada Agogô percussion." La joyeuse troupe bigarrée déambulera ensuite accompagnée par deux vélos/sonos vers la cathédrale où une surprise attend les participants, avant de finir dans les jardins de l'Hôtel de ville. Le cortège sera bruyant !

Une origine historique

Ludivine Journaux s'inspire d'une vieille tradition rouennaise : "Du XIVe au XVIIe, La confrérie des conards organisait chaque année le carnaval à Rouen. C'était un moment subversif où tout était permis, où chacun en profitait pour moquer les institutions et les puissants, dans un grand élan de bonne humeur collectif. Les femmes se travestissaient en hommes, les enfants en adultes, les pauvres en riches. C'était une fête déjantée avec pour mot d'ordre subversion ! Un moment où la population relâchait la pression." Si le costume ecclésiastique et celui de bouffon seront cités, on y verra aussi des costumes insolites : "Tels qu'une boule disco, un Saint-Honoré ou encore un nuage et des animaux fantastiques !"

Pratique. Dimanche 9 mars à Rouen. RDV à midi dans les points de chauffe des quartiers. 15h30 place du Vieux-Marché. Gratuit. carnavaldarouen.wordpress.com.