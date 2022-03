Le colombier est devenu un nid douillet

A mi-chemin entre Rouen et Dieppe, un magnifique colombier de 1748 domine fièrement Bertrimont, ravissant village cauchois. Sous l’Ancien Régime, Le pays de Caux attirait de nombreux propriétaires terriens. La possession d’un colombier, réserve vivante de viandes et d’œufs, était le privilège des seuls seigneurs.Ce privilège, aboli pendant la Révolution Française, a sonné le glas des 600 colombiers à travers la Seine-Maritime.





Nouvelle jeunesse

Il y a quinze ans, Alain Duval et son épouse ont racheté un ancien corps de ferme, typiquement cauchois, dans lequel figure le colombier de Bertrimont. Le bâtiment est restauré conformément à sa splendeur passée. Son cadran solaire indique la date comme en 1748. Sa hauteur de 18 mètres et son diamètre de 6 mètres permettent l’agencement d’un espace de vie non confiné.

L’intérieur devient un gite douillet et confortable. Le rez de chaussée est aménagé en un vaste séjour-salon avec sa cheminée. L’étage accueille une grande chambre avec sa salle d’eau et ses toilettes séparées. La chambre d’hôte bénéficie également d’un jardin privatif.

Le colombier, situé sur la Route des abbayes, offre de multiples perspectives touristiques. Ainsi, il peut être le point de départ d’une promenade le long de la Côte d’Albâtre. L’occasion aussi de longer le GR21 entre Eu et Le Havre.

Après une rude journée touristique, quoi de plus agréable que de rapporter un plateau de fruits de mer frais et de le déguster au colombier, au coin du feu !

Pratique. Le Colombier, Bertrimont. Alain Duval : 02 32 80 14 24, www.le-colombier.net. Tarif : 95 €/nuitée, petit-déjeuner inclus.

Photo. Tous droits reservés