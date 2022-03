Planez au-dessus des boucles de la Seine

A la différence de l’avion, le planeur n’a pas de moteur. Afin de prendre son envol, il doit être “remorqué” par un avion à 500 mètres d’altitude. Une fois le câble largué, le planeur continue en vol libre. Le pilote observe le ciel et ses nuages. Si le ciel est dégagé, il analyse le sol et prend note des délimitations entre champs et forêts…

Piloter dès 14 ans

En effet, “en plaine, le planeur ne continue pas son ascension grâce au vent mais en empruntant les ascendances ou colonnes d’air chaud. Il peut tourner dans la colonne et monter ainsi jusqu’à 1200 mètres. Ensuite, le pilote part en ligne droite. Il peut parcourir une quarantaine de kilomètres avant de toucher le sol”, explique Arnaud Blondeau, président du Club des planeurs de Rouen-Boos.

En décollant depuis Boos, vous survolez les boucles de la Seine, l’étang de Poses, Elbeuf, et, par beau temps, Rouen. Vous pouvez même apercevoir la baie de Seine d’un côté, les tours de la Défense de l’autre ! En planeur, “on peut faire Rouen-Angers, soit 400 à 500 km, en prenant les bonnes ascendances”, indique le pilote.

Si, comme l’avait pressenti en son temps Léonard de Vinci -“une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel” - vous souhaitez poursuivre l’expérience, sachez que vous pouvez apprendre à piloter dès 14 ans. L’adolescent peut voler tout seul à partir de 15 ans. Il faut compter 15 à 20 heures de vols en instruction.

Pratique. Club planeurs de Rouen-Boos, 200 impasse Jacqueline Auriol, à Boos. Tél. 02 35 80 21 30. Internet : g.r.a.l.free.fr.

Vols d’initiation de 20 à 30 minutes à partir de 14 ans, réservation le jour du vol les samedi et dimanche matin. Tarif : 80 €.