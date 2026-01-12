Bolbec. Un livreur de pizza contrôlé sans permis et non déclaré

Vendredi 9 janvier vers 19h40, une patrouille de police décide de contrôler un utilitaire, rue des Martyrs de la Résistance à Bolbec. Ce dernier avait commis plusieurs infractions. Le conducteur de 22 ans a été arrêté pour vitesse excessive, absence de feux arrière en état de fonctionnement, non-respect des règles de signalisation et une plaque d'immatriculation illisible. Le jeune homme avait son permis de conduire suspendu. Il a expliqué aux forces de l'ordre qu'il était livreur de pizza mais qu'il n'avait pas de contrat de travail. Il a été placé en garde à vue.

Une enquête ouverte contre une pizzeria

Plus tard dans la soirée, les policiers se sont rendus à la pizzeria qui employait l'individu, à Bolbec. Ils ont contrôlé un ouvrier qui lui non plus n'avait pas de contrat de travail. Le gérant s'est montré hostile, refusant de présenter les papiers administratifs de son établissement. Les forces de l'ordre ont noté plusieurs problèmes liés à l'hygiène et à la sécurité. Une enquête a été ouverte. Le gérant a été placé en garde à vue.