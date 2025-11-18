Le Havre. Le faux chauffeur de VTC n'a pas de permis en règle

Un faux chauffeur de VTC s'est fait interpeller au Havre.

Mardi 18 novembre vers 1h40, la police patrouille dans les rues du Havre. Avenue du Canada, les agents repèrent une voiture, tournant avenue du Mont Lecomte, avec une plaque d'immatriculation arrière abîmée. Elle n'est pas lisible entièrement. Le véhicule est contrôlé.

Le conducteur de 28 ans présente, sur son téléphone portable, un permis de conduire étranger qui n'était pas en règle. A l'intérieur du véhicule se trouve une femme de 43 ans, à l'arrière avec des bagages. En fait, l'homme reconnaît réaliser des courses sans les autorisations. La femme avait été prise en charge à Paris et avait payé sa course en liquide.

L'homme a été interpellé et sa voiture a été immobilisée.